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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı kutlanıyor

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı kutlanıyor

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı kutlanıyor

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

11 Şubat 2022 Cuma 16:30
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Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Atatürk Meydanı'ndaki anıta çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından Uzunoluk Caddesi'nde Sütçü İmam olayı canlandırıldı. Katılımcılara süt ikramında bulunuldu.

Sütçü İmam Türbesi'ni ziyaret eden protokol üyeleri, daha sonra Kahramanmaraş Şehitliği'ndeki programda şehitler için dua etti.

Buradan Bahtiyar Yokuşu yürüyüş etkinliğine katılan protokol, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğiyle açılan "Kırk Yamada Kırk Maraş" sergisini gezdi.

Vali Coşkun, burada gazetecilere, düzenlenen etkinlikler sayesinde tarihin derinliklerine yolculuk yaptıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, kutlama programının kent genelinde devam ettiğini, genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle yöresel çete kıyafetli binlerce vatandaşın mahallelerde dolaştığını anlattı.

Kahramanmaraş'ın dünyada İstiklal madalyalı tek şehir olduğuna işaret eden Güngör, "Her ferdi kahraman onu da bütün şehrimize yaymaya çalışıyoruz." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Savaşı'nın öncüsü olduğunu ve bu ruhun gelecek nesilleri anlatılması gerektiğini dile getirdi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger de Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan ve sergilenen eserleri gezerken büyük keyif aldığını belirtti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise belediye olarak Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiklerini ve birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Etkinliklere, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kahramanmaraşın Düşman Işgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlanıyor
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