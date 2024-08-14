Kahramanmaraş'ın kızıl hazinesi: Salçalık biberin yolculuğu...

Bu şehrin en değerli hazinelerinden biri de hiç şüphesiz meşhur salçalık biberi ve acı biberidir. Bu kırmızı altın, sadece mutfakları süslemekle kalmaz, aynı zamanda şehrin kimliğinin bir parçası olarak da kabul edilir. Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD) Başkanı Sayın Baki Özdoğan, bu kıymetli ürünün izini sürerek, tarlaların başında gördüğü biberlerin hikâyesini belgelemek amacıyla derinlemesine bir araştırma yapmıştır.

Biber Tarlalarında Bir Gezinti

Sayın Baki Özdoğan, fotoğraf makinesini eline alarak, Kahramanmaraş’ın çeşitli bölgelerinde yer alan biber tarlalarını adeta bir araştırmacı titizliğiyle ziyaret etti. Tarlaların başında duran, güneşin altında kıpkırmızı parlayan biberlerin her biri, onun objektifinde bir sanat eserine dönüştü. Tarlalar, biberlerin yoğun ve baharatlı kokusuyla adeta bir festival alanı gibi canlıydı. Özdoğan, bu anları sadece bir fotoğraf karesi olarak değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın kadim tarım geleneğinin bir yansıması olarak gördü.

Salçalık Biber: Lezzetin ve Emeğin Simgesi

Kahramanmaraş’ın salçalık biberi, yalnızca bir mutfak ürünü değil, aynı zamanda bir kültür mirasıdır. Bu biberler, yöre halkının nesiller boyu süregelen emeğinin ve toprağa olan bağlılığının bir sonucudur. Baki Özdoğan, tarlalarda yaptığı araştırmalarda, bu biberlerin üretim sürecinin ne denli zahmetli ve aynı zamanda keyifli olduğunu gözlemledi. Toprağın hazırlanmasından biberlerin toplanmasına kadar geçen her aşamada, çiftçilerin gösterdiği özen ve sabır, bu kırmızı meyvenin lezzetini ve kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biridir.

Acı Biber: Ateşten Bir Dönüşüm

Kahramanmaraş’ın acı biberi ise, şehrin ateşli ruhunun bir simgesi gibidir. Baki Özdoğan, bu biberlerin sadece acılık derecelerini değil, aynı zamanda onların yetiştirilme şartlarını ve çevresel etkilerini de araştırdı. Her bir acı biberin yetişme süreci, doğanın bir döngüsünü, toprağın bereketini ve çiftçilerin özverili çalışmalarını anlatır. Bu biberler, sofralarda sadece bir tat olarak değil, aynı zamanda emek ve doğa arasındaki derin ilişkinin bir meyvesi olarak yer alır.

Baki Özdoğan’ın Objektifinden Biberin Hikâyesi

Baki Özdoğan’ın çektiği fotoğraflar, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmaz, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın biber tarlalarındaki hayatı da gözler önüne serer. Bu fotoğraflar, biberlerin sadece birer tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın kültürel ve ekonomik yaşamının önemli bir parçası olduğunu ortaya koyar. Her bir karede, toprağın bereketi, güneşin biberler üzerindeki etkisi ve çiftçilerin ellerindeki emek görülür.

Kahramanmaraş’ın salçalık biberi ve acı biberi, sadece birer tarım ürünü olmanın ötesinde, bu şehrin ruhunu yansıtan değerlerdir. Sayın Baki Özdoğan, bu değerlerin izini sürerek, biber tarlalarındaki hayatı ve emeği fotoğraflarıyla belgeleyerek, bu kırmızı altının hikâyesini anlatıyor. Özdoğan’ın objektifinden yansıyan biberler, Kahramanmaraş’ın toprağına, insanına ve kültürüne olan saygının bir ifadesi olarak, gelecek nesillere de aktarılacak bir miras niteliği taşıyor.