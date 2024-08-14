Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada İstiklal Üniversitesi’ni tercih eden öğrencileri tebrik ederek, “Üniversitemize hoş geldiniz” dedi. Sınav sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileyen Prof. Dr. Bakan, şöyle konuştu:

“YKS 2024 süreci bu gün itibariyle tamamlanmış oldu. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ümit ve heyecanla beklediği sınav takviminin ardından gençlerimiz, tercih ettikleri yükseköğretim kurumlarına yerleşti. Ben tüm öğrencilerimizi, onları fedakarca yetiştiren tüm aileleri tebrik ediyor; hayallerini kurmuş oldukları yükseköğretim kurumlarına yerleşmiş olmalarını ümit ediyorum. Bu vesileyle Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ni tercih eden tüm öğrencilerimize de üniversitemize hoş geldiniz diyorum.”

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin bu yıl lisans düzeyinde 2 yeni bölüme öğrenci aldığını kaydeden Prof. Dr. Bakan, “Bu yıl Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümlerine ilk kez öğrenci alıyoruz ve ne mutlu ki tüm kontenjanlarımız doldu. Yine İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, İletişim Fakültesi ve İslami İlimler Fakültelerimizdeki tüm lisans bölümlerimiz tam kapasiteye ulaştı” diye konuştu.

Ön lisans programlarında da aynı başarıya ulaşıldığını vurgulayan Rektör Bakan, “Tabi bilindiği gibi bu yıl Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulumuza da ilk kez öğrenci alıyoruz. Gerçekten çok kıymetli olan bu yüksekokulumuzdaki Makine, Metalurji ve Uçak Teknoloji programlarımızda öğrencilerimizin ilgi gösterdiği alanlar oldu ve tüm kontenjanlar doldu. Bunun yanında Elbistan Meslek Yüksekokulumuz, Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz ve Türkoğlu Meslek Yüksekokulumuz’da tam kapasite ile yeni eğitim-öğretim yılına girecekler” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak yeni akademik yıla hazır olduklarını vurgulayan Rektör Bakan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kahramanmaraş, asrın felaketini yaşamış bir kent olarak gerçekten çok zor günlerden geçti. Tabi sosyal ve iktisadi yaşamın normalleşmesi için de yükseköğretim kurumlarımıza büyük görevler düşüyordu. Bu bağlamda öğrencilerimizin üniversitemizi tercih etmesi gerçekten çok önemliydi. Dolayısıyla hem lisans hem de ön lisans düzeyindeki tüm bölüm ve programlarımızda yüzde yüz doluluk oranına ulaşmış olmak mutluluk verici. Biz de Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi yönetimi olarak, üniversitemize yerleşen tüm öğrencilerimiz için gerekli hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Karacasu Kampüsümüz başta olmak üzere tüm yerleşkelerimizde öğrencilerimize en iyi eğitimi vermenin gayreti içerisinde olacağız. Ben YKS 2024 sürecinin ve yeni akademik yılın şimdiden ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha sınavda başarı gösteren gençlerimizi kutluyor, hayatta her şeyin gönüllerince olmasını temenni ediyorum.”