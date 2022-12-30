Kahramanmaraş itfaiyesi’nden gerçeği aratmayan deprem tatbikatı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; doğal afetlere karşı farkındalık oluşturmak, afet ve acil durumlarda görevli personellerin becerilerini artırmak ve koordinasyonu sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. İtfaiye personelleri, senaryo gereği binada mahsur kalan vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye ederken enkazın altında kalan yaralılar da kurtarıldı.

Gerçeği aratmayan tatbikatta itfaiye personelleri hızlı ve bilinçli müdahalesiyle takdir topladı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, her türlü doğal afete karşı ekipman ve personel olarak hazır olunduğu belirtildi.