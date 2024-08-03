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Kahramanmaraş KASKİ’de 6 Daire Başkanı Değişti

Hizmet kalitesini artırarak vatandaşlara daha etkin hizmet sunma hedefinde olan KASKİ Genel Müdürlüğünde, 6 Daire Başkanlığına yeni atamalar yapıldı.

Kahramanmaraş KASKİ’de 6 Daire Başkanı Değişti

Kahramanmaraş KASKİ’de 6 Daire Başkanı Değişti

Hizmet kalitesini artırarak vatandaşlara daha etkin hizmet sunma hedefinde olan KASKİ Genel Müdürlüğünde, 6 Daire Başkanlığına yeni atamalar yapıldı.

03 Ağustos 2024 Cumartesi 17:10

Göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği faaliyetlerle vatandaşların takdirini kazanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehre hizmet noktasında ekibini güçlendirmeye devam ediyor.

Hizmet kalitesini artırarak vatandaşlara daha etkin hizmet sunma hedefinde olan KASKİ Genel Müdürlüğünde bir dizi üst düzey atama gerçekleştirildi.

Yapılan yeni değişikliklerle; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına Ali Kutlu, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına Ahmet Tezel, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Ahmet Kuşçu, İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına Fatih Arslan, Abone İşleri Dairesi Başkanlığına Kemalettin Günen ve İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Mehmet Ali Güner getirildi.

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