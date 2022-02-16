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Kahramanmaraş'lı gazinin "mutlu günü"

Manisa'da jandarma er olarak görev yaparken geçirdiği rahatsızlık sonucu gazi olan Aydın Davut, memleketi Kahramanmaraş'ta çalıştığı iş yerinde kıyılan nikahla evlendi.

Kahramanmaraş'lı gazinin "mutlu günü"

Kahramanmaraş'lı gazinin "mutlu günü"

Manisa'da jandarma er olarak görev yaparken geçirdiği rahatsızlık sonucu gazi olan Aydın Davut, memleketi Kahramanmaraş'ta çalıştığı iş yerinde kıyılan nikahla evlendi.

16 Şubat 2022 Çarşamba 18:34
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Türkoğlu Sosyal Hizmet Merkezi'nde yapılan törende, gazi Davut ile Serpil Deniz'in nikahını, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ile çiftin yakınları yaptı.

Okumuş, ilk defa kendi iş yerinde çalışan birinin nikahını kıydığını belirterek, çifte mutluluklar diledi.

Şehit ve gazi ailelerini belediye olarak hiç bir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, "Gazimize ve eşine ömür boyu mutluluk diliyorum. Çiftimizin, vatanına, milletine güzel evlatlar vereceğine canı gönülden inanıyorum. Ben de 1993 yılında Tunceli'de tim komutanıyken benim de askerlerimden şehit ve gazi olanlar oldu. Bu yüzden gazi ve şehit ailelerimizi her şeyin üstünde tutan bir belediye başkanıyım. Bugün de belediyemizin 1. katında görev yapan şehit ve gazi ailelerimize hizmet eden değerli gazimizin nikahını kıydık benim için onur verici." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da kurum olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanlarında oldukları onların mutluluğuyla kendilerinin de mutlu olduğunu söyledi.

Çifte mutluluk temennisinde bulunan Kaya, "Allah'ım inşallah mesut bahtiyar eder. Aile saadetlerini daim eder. Sosyal hizmetlerin en önemli görevlerinden biri de aile içi iletişimin önemi. Bu konuda da birbirlerine tavsiyede bulunurlar. Rabbim mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kaya, çifte evlilik cüzdanlarını takdim etti.

Davut ve Deniz çifti de mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyelerine teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşlı Gazinin Mutlu Günü
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