Kahramanmaraş Markaları Türkiye Gıda Fuarı'nda Buluştu

DUKA Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Karcı, deprem sonrası düşük kâr marjı ile daha fazla üretime odaklandıklarını belirterek, Kahramanmaraş dışındaki birçok ile tatlı üretimi yaptıklarını ifade etti. Karcı, fuar hakkında da olumlu konuşarak, “Gıda fuarı beklentilerimizi karşıladı,” dedi. Ayrıca, sosyal medya ve iletişim kanalları aracılığıyla sipariş verenlere bir gün içinde, bir tepsiden yüz tepsiye kadar tatlı teslimatı yaptıklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş sucuklarını tüm dünyaya ulaştıran ve yurtdışında şubeleri bulunan Gaffaroğlu Sucukları, fuarın ilgi çeken markalarından biri oldu. Gaffaroğlu Sucukları Yöneticisi Mehmet, stantlarında ziyaretçilere her gün Maraş Dondurması ikram ettiklerini belirtti. Ziyaretçiler, dondurmanın yanı sıra sucuğun eşsiz lezzetini de tatma fırsatı buldular.

Atom Gıda Satış Müdürü Mahmut Gökşen, fuarda başarılı bir yönetici olarak dikkat çekti. Kahramanmaraşlıları stantlarında misafir eden Gökşen, firma adına hediyelik paketler ve çeşitli soslarla zenginleştirilmiş ikramlar sundu. Gökşen’in misafirperverliği fuar katılımcıları tarafından büyük beğeni topladı.

KAHRAMANMARAŞ FİRMALARI ZÜCHEX FUARI’NDA DA YER ALACAK

WorldFood 2024'te başarılı bir katılım gösteren Kahramanmaraş firmaları, önümüzdeki haftalarda yine TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Züchex Fuarı'nda da yoğun katılım gösterecekler. Şehrin yerel markaları, ulusal ve uluslararası arenada güçlü bir temsil ortaya koyarak ekonomik büyüme hedeflerini gerçekleştirmeye devam edecekler.

Kahramanmaraş’ın ekonomik canlanmasına katkıda bulunan bu fuar katılımları, hem şehir esnafının güçlenmesine hem de yerel lezzetlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli bir fırsat sunuyor.