banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam ediyor
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam...
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını Yükseltmeliyiz’
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını...
Prof. Tarhan’la ‘Evlilik Hayatı ve Aile Yaşam Becerileri’
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Değerler...

Kahramanmaraş Merkezde 5 Mahalleye Daha Ulaşım Yatırımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karamanlı, Kılağalı ve Baydemirli Mahalleleri ile Onikişubat ilçesine bağı Küçüksır ve Çokran Mahalle yollarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş Merkezde 5 Mahalleye Daha Ulaşım Yatırımı

Kahramanmaraş Merkezde 5 Mahalleye Daha Ulaşım Yatırımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karamanlı, Kılağalı ve Baydemirli Mahalleleri ile Onikişubat ilçesine bağı Küçüksır ve Çokran Mahalle yollarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

28 Mayıs 2021 Cuma 16:37
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi merkezi ilçelerin kırsal bölgelerinde yol yapım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki kırsal mahallelere ulaşım sağlayan arterler iyileştiriliyor. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karamanlı ile Baydemirli Mahalleleri arasında yaklaşık 17,5 kilometre uzunluğundaki arterde asfalt yama uygulaması devam ediyor. Ayrıca ekipler Kılağlı Mahallesi ile Bertiz mevkii arasındaki 3 kilometrelik yolda genişletme çalışması gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla yolun genişliği 10 metreye yükseltilecek. Baydemirli Mahallesi ile Sahil Obası arasındaki 12 kilometrelik yolda ise filler naklinin tamamlanmasının ardından serme sıkıştırma ve sathi kaplama uygulamasına başlanacak. Diğer bir merkez ilçe Onikişubat’a bağlı Küçüksır Mahallesi’nde ise toplam bin 300 metre uzunluğundaki yolda sathi asfalt çalışması tamamlandı. Ayrıca Çokran Mahallesi’nde de 2 bin 200 metre uzunluğundaki arterde sathi asfalt çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla bölgelerden şehir merkezine ve mahalde bulunan yerleşim yerlerine ulaşım ağının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KMTSO Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını Yaptı
KMTSO Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını Yaptı
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Ashab-I Kehf'in Amigurumi Bebekleri Yapıldı
Ashab-I Kehf'in Amigurumi Bebekleri Yapıldı
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 19
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 19

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber