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Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü olarak ataması yapılan Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Milli Eğitim Bakanlığı- Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atanan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’dan görevi devraldı.

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü olarak ataması yapılan Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Milli Eğitim Bakanlığı- Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atanan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’dan görevi devraldı.

06 Ağustos 2024 Salı 08:48

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına Yusuf Kahraman ve Erhan Baydur birlikte giriş yaptılar.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplandı salonunda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve şube müdürlerinin de hazır bulunduğu ortamda Yusuf Kahraman, İl Milli Eğitim Müdürü olarak İlimize ataması yapılan Erhan Baydur’a bir buket çiçek taktim etti. Peşinden Kahramanmaraş kurtuluş beratını teslim etti.

Devir teslim töreninden sonra makam odasına geçildi İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileriyle tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Yusuf Kahraman tarafından hayırlı olsun ve başarılar dileği sonrası Kurum binası önünde topluca fotoğraf çektirildi.

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Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğünde Devir Teslim Töreni Gerçekleşti
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