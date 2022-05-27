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Kahramanmaraş Müftülüğünden yılsonu etkinliği

Kahramanmaraş Müftülüğü 4/6 yaş gurubu için yılsonu etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kahramanmaraş Müftülüğünden yılsonu etkinliği

Kahramanmaraş Müftülüğünden yılsonu etkinliği

Kahramanmaraş Müftülüğü 4/6 yaş gurubu için yılsonu etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

27 Mayıs 2022 Cuma 09:56
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Kahramanmaraş’ta İl Müftülüğü bünyesinde kurslarda öğrenim gören 4-6 Yaş gurubu çocuklar için yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte bir araya gelen çocuklar çeşitli oyunlar oynadı, şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Çocukların sevincine ortak olan İl Müftüsü Mustafa Tekin’de onlarla birlikte oyunlar oynadı.

Müftü Tekin; Geleceğimizi bu minik yavruların inşa edeceğini, bu yavrularımıza bu yaşta vatan-millet ve bayrak aşkı aşılandığını ve imanlı bir nesil yetiştirmenin önemine değindi.

Program sonunda İl Müftüsü Mustafa Tekin minikleri çeşitli hediyelerle sevindirdi.

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Kahramanmaraş Müftülüğünden Yılsonu Etkinliği
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