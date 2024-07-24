Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği Başkanı Mehmet Kaya “Sektörün önü açılmalı”

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay en ağır yıkımı almış binlerce bina yıkılmıştır.. Asrın felaketinde , bu binaları yapanlar ne kadar, kusurlu ? Diyen Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği Başkanı Mehmet Kaya : “ Mahkeme, yargılama süreci elbette devam etsin, kusurlu olan varsa cezasını çeksin, biz buna bir şey demiyoruz ancak yargılamalar tutuksuz yapılsın suçlu olan olur ceza alırsa kanuni süreç tamamlandığında cezasını çeker gider cezaevinde yatar” dedi.

Belirsizlik Korsu Sardı !

Kahramanmaraş’ta bugün bir belirsizlik var , yarın ne olacak bilemiyoruz diyen Mehmet Kaya : “ Deprem sonrası 44 daire yaptım 6 sattım gerisi duruyor alan yok, satan çok yarına ne olacak onu bilemiyoruz, bir korku ve belirsizlik var , bunun birinci sebebi , tutuklu bulunan müteahhitler, mühendisler , mesul sorumlular.. cezaevinde olunca, yeni projeye belediye de ki mühendis ve mimarlar imza atmıyor, yeni bir proje çıkmıyor..

Güçlendirme ve Yeni Proje

Başkan Kaya: “6 Şubat 2023 günü meydana gelen asrın felaketinden sonra Elbistan Belediyesi hariç diğer belediye başkanları güçlendirme projesi vermedi, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alınca bir kımıldama oldu, bugün ilçe belediyeleri güçlendirme projesine hızlı bakmıyor bir direnme var bu sebeple bizlerin önün açılması gerek..

Kahramanmaraş 6 Şubat izini silmesi için bir yandan güçlendirme, bir yandan tamir bir yandan geni proje , yerinde dönüşüm ile Kahramanmaraş bir iki yıl içinde eski seviyesine gelecektir,” dedi..

Sektörün Önü Açılmalı

İnşaat sektörü bir şehrin lokomotifi olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Kaya: “ Demir, çimento, ile başlayan inşaat sektöründe 450 kalem malzeme kullanılıyor bu sebeple belediyelerimiz, kurumlarımız ben bina yapacağım diyen Müteahhitlerimizin önünü açmalı yardımcı olmalı ki inşaatlar yükseldikçe herkesin cebine para girer küçük esnaf para kazanmaya başlar diyerek sözlerini tamamladı.