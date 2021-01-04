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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş nasıl bir yer

> Türkiye ceviz üretiminde 1.sıradadır.

Kahramanmaraş nasıl bir yer

Kahramanmaraş nasıl bir yer

> Türkiye ceviz üretiminde 1.sıradadır.

04 Ocak 2021 Pazartesi 10:13
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> #Akarsu kaynakları bakımından 1. sıradadır.

> Barajların sayısı bakımından Türkiye’de 1.sıradadır.

> #Dondurma üretiminde 1.sıradadır. (Dondurma üretiminde uluslararası bir marka haline gelen Mado’nun dünyada 250 şubesi vardır.)

> Çelik mutfak eşya üretiminde 1.sıradadır.

> Hazır ayakkabı üretiminde 1.sıradadır. (#HarryPotter, #YüzüklerinEfendisi, #Truva gibi büyük filmler ayakkabısını Maraş'lı ustalara yaptırmışlardır.)

> İstanbul Mısır Çarşısı’ndan sonra en büyük tarihi kapalı çarşıya sahiptir.

> Türkiye’nin ilk konfeksiyoncular sitesi (Bir çok ünlü markalara takım elbise imalatı üreten),

> Altın işlemeciliği bakımından 2.sıradadır.

> Ahşap oymacılıkta ve bakır mutfak eşyası üretiminde 2.sıradadır.

> Ambalaj kağıdı üretiminde 2.sıradadır.

> Tarım arazileri bakımından 3.sıradadır.

> Türkiye’nin en büyük 4. Camii olan #Abdulhamithan Camiisi bulunmaktadır.

> Türkiye tekstil ipliğinin %35 i,

> #Türkiye kumaş üretiminin %25 i,

> Türkiye Elektriğinin %12,5 si,

> Türkiye üretim balığının % 7 si,

> Cips ve çorbalık tarhanası,

> #Üzüm şırası ürünleri,

> Sim sırma çeyiz üretimi,

> Organik zeytinyağı üretimi,

> #Kırmızı pul biber üretimi,

> Seracılık, çimento üretimi,

> #Ashab-ı kehf (Yedi Uyurlar),

> #Yedikuyular kayak merkezi,

> Şairler, edebiyatçılar, Yedigüzel adamlar,

> #Germenica Antik Kent,

> Ceyhan nehri,

> Bungalow yayla evleri ve yaylalar

> Doğal mesire alanları, ve termal otelleri ile göz dolduruyor.

> Kalın sağlıcakla.

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