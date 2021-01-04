Kahramanmaraş nasıl bir yer

> #Akarsu kaynakları bakımından 1. sıradadır.
> Barajların sayısı bakımından Türkiye’de 1.sıradadır.
> #Dondurma üretiminde 1.sıradadır. (Dondurma üretiminde uluslararası bir marka haline gelen Mado’nun dünyada 250 şubesi vardır.)
> Çelik mutfak eşya üretiminde 1.sıradadır.
> Hazır ayakkabı üretiminde 1.sıradadır. (#HarryPotter, #YüzüklerinEfendisi, #Truva gibi büyük filmler ayakkabısını Maraş'lı ustalara yaptırmışlardır.)
> İstanbul Mısır Çarşısı’ndan sonra en büyük tarihi kapalı çarşıya sahiptir.
> Türkiye’nin ilk konfeksiyoncular sitesi (Bir çok ünlü markalara takım elbise imalatı üreten),
> Altın işlemeciliği bakımından 2.sıradadır.
> Ahşap oymacılıkta ve bakır mutfak eşyası üretiminde 2.sıradadır.
> Ambalaj kağıdı üretiminde 2.sıradadır.
> Tarım arazileri bakımından 3.sıradadır.
> Türkiye’nin en büyük 4. Camii olan #Abdulhamithan Camiisi bulunmaktadır.
> Türkiye tekstil ipliğinin %35 i,
> #Türkiye kumaş üretiminin %25 i,
> Türkiye Elektriğinin %12,5 si,
> Türkiye üretim balığının % 7 si,
> Cips ve çorbalık tarhanası,
> #Üzüm şırası ürünleri,
> Sim sırma çeyiz üretimi,
> Organik zeytinyağı üretimi,
> #Kırmızı pul biber üretimi,
> Seracılık, çimento üretimi,
> #Ashab-ı kehf (Yedi Uyurlar),
> #Yedikuyular kayak merkezi,
> Şairler, edebiyatçılar, Yedigüzel adamlar,
> #Germenica Antik Kent,
> Ceyhan nehri,
> Bungalow yayla evleri ve yaylalar
> Doğal mesire alanları, ve termal otelleri ile göz dolduruyor.
> Kalın sağlıcakla.