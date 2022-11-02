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Kahramanmaraş offroad şampiyonası’na rekor katılım

4 - 6 Kasım tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenecek Türkiye Offroad Şampiyonası Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Başkan Güngör, “Şehrimizdeki organizasyon rekor seviyede sporcu katılımıyla gerçekleşiyor. Bu bizim için ayrıca mutluluk verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm yarış severleri Kapıçam Tabiat Parkı’na bekliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş offroad şampiyonası’na rekor katılım

Kahramanmaraş offroad şampiyonası’na rekor katılım

4 - 6 Kasım tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenecek Türkiye Offroad Şampiyonası Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Başkan Güngör, “Şehrimizdeki organizasyon rekor seviyede sporcu katılımıyla gerçekleşiyor. Bu bizim için ayrıca mutluluk verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm yarış severleri Kapıçam Tabiat Parkı’na bekliyoruz” dedi.

02 Kasım 2022 Çarşamba 11:12

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 4 – 5 ve 6 Kasım tarihlerinde Kapıçam Tabiat Parkı’nda düzenlenecek Türkiye Offroad Şampiyonası’nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen tanıtım toplantısında basın mensuplarına şampiyonaya ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Türkiye Offroad Şampiyonası’nın 7’nci yani final ayağına ev sahipliği yapıyoruz. 4 – 6 Kasım tarihlerinde şehrimizde gerçekleştirilecek Türkiye Offroad Şampiyonası’nda 25 şehirden 44 araç ve 88 sporcu mücadele edecek. Offroad şampiyonasında rekor bir katılım. Bu da bizim için son derece mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Düzeyde Gerçekleştiriliyor

Şampiyonanın uluslararası düzeyde yapıldığını vurgulayan Başkan Güngör, “Kapıçam Tabiat Parkı da yarışlar açısından son derece elverişli bir parkur. Yarışmacılar da bu parkurun yarışlar için son derece elverişli olduğunu ifade ediyor. Şampiyona, Büyükşehir Belediyemiz ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Her yıl ulusal düzeyde gerçekleştirilen Offroad şampiyonası bu yıl ilk defa uluslararası katılımla yapılıyor. Bu da hem şampiyona hem de şehrimiz için önemli bir aşama” dedi.

Rekor Katılım

Başkan Güngör konuşmasını, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde tüm spor branşlarının gelişmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Amatör Spor Kulüplerimize de desteklerimiz devam ediyor. Bu noktada başarıyı destekleyen Kahramanmaraş Modeli oluşturduk. Şehrimizde spor kültürünü artırmak ve şehrimizin spor alanındaki potansiyelini göstermek için uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. Otomobil sporları da çok rağbet gören bir branş. Rekor katılımla gerçekleştirilecek Türkiye Offroad Şampiyonası’na şehrimizin 4’üncü kez ev sahipliği yapması da mutluluk verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” cümleleriyle noktaladı.

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Kahramanmaraş Offroad şampiyonası’na Rekor Katılım
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