Kahramanmaraş Onikişubat ‘NF’ adını 3. Lige yazdırdı

28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında Kayseri’de organize edilen Masa Tenisi 2021 Terfi yarışmaları Kadir Has Kongre Merkezinde yapılan müsabakalarında, Terfi Ligine 3. Lige adını yazdıran Onikişubat NF Spor Kulübü Kahramanmaraş’ın gurur kaynağı oldu.

2021 tarihleri arasında düzenlenen yarışmalarda 59 erkek, 26 bayan olmak üzere 85 takımdan toplamda 340 sporcu mücadele etti. Yarışmalarda Kahramanmaraş’ı temsil eden Onikişubat NF Spor Kulübü, erkekler kategorisinde 1’inciliği alarak 3. Lig’de yarışmaya hak kazandı.

Elde edilen başarı hakkında açıklama yapan Kulüp Başkanı Fatih Kaya, “Biz Kahramanmaraş Adına katılım sağladığımız terfi maçlarında 59 erkek takımı arasından şampiyon olarak adımızı 3. Lige yazdırdık. Biz yeni kurulan bir takımız ve 3 branşta faaliyet göstermekteyiz. Masa Tenisi, Satranç ve Oturarak Voleybol (Paravoleybol) branşlarında hizmet vermekteyiz. Spor Kulübümüz, tüm spor alanlarının gelişmesi için, amatör ve profesyonel olarak uğraş verenleri bir araya getirerek, sporcular arasında birlik ve beraberliği sağlamak, spor yolu ile insanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularının gelişmesini sağlamak, sporun çocuk, genç, erişkin, yaşlı, engelli ve göçmen, yabancı ayrımı yapmadan tüm insanların yaşantılarına yön vermesini ve kişilik gelişimlerine rehberlik etmesini sağlamak, çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak, spor yapmaya teşvik etmek, her yaştan insanımıza sporu sevdirmek, müsabaka heyecanını yaşamak isteyen sporculara katkıda bulunmak, Türk sporuna kaynak sağlamak için gerekli alt yapı ve sistemlerin kurulması, geliştirilmesi ve maddi ve manevi olarak desteklenmesi amacı ile kuruldu ve özellikle masa tenisinde verilen mücadele ile Kahramanmaraş’ta kürsüde farkını gösterirken Kayseri Kadir Has Kongre Merkezinde yapılan müsabakalarda 340 sporcu arasında başarı gösteren sporcularım takım halinde şampiyonluğu hak etti. Kendilerini tebrik ediyorum. Kahramanmaraş’ın ilk yılında Terfi ligine katılıp 3. Lige adım atan kulüp olarak yer almamız bizi mutlu etti. Kahramanmaraş’ın Erkeklerdeki Masa tenisi tek temsilcisi olarak 3. Ligde mücadele etmek bizi onurlandıracaktır” dedi.