Kahramanmaraş polisi 10 kişiye umut oldu

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nce toplanan mavi kapaklarla alınan 10 adet tekerlekli sandalye engellilere dağıtıldı.

Kentte mavi kapak kampanyasının öncüsü Abdülkadir Gülmez tarafından getirilen her bir tekerlekli sandalyeye şehit düşen asker ve polislerin isimleri verili.

Şehit yakınlarının da katıldığı programda, Kur’an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Programda konuşan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, ''Hem şehit ve Gazi aileleri derneğimiz hem sivil toplum kuruluşlarımız ve yine şehit ailelerimizin manevi desteğiyle hazırlanan bir etkinlik güzel bir gün burada özel gereksinimli çocuklarımız için ihtiyaç duyulan 10 adet sandalya dağtımını gerçekleştirdik. Bu ailelerimiz ve yine özel gereksinimli çocuklarımız bu imkanla birlikte kendi yaşam alanlarını daha mutlu ve daha güzel faalieytlerde bulunacaklardır. Onlar çünkü bizim için çok önemli aslında bizede örnek olan çocuklarımız dolayısıyla biz bu etkinlikte hazırlamasında emeği geçen sivil toplum kuruluşlarımıza okul idarelerimize mahalle muhtarlarımıza, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğimize ve yine çevik kuvvet şubemize teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu uzun bir süredir görüşemedik bu anlamda da bir hasret gidermemize vesile oldu. Tabi ki Kahramanmaraş halkımız bütün dinamikleriyle kamu kuruluşlarıyla STK'larıyla çok şükür bir yarış halinde bu noktada nerede ne ihtiyaç varsa anında müdahale ediliyor ve yardıma koşuluyor ve bu çok güzel bizim kadim geleneklerimizden gelen bir meziyetimiz Allah'a şükür ki Kahramanmaraş'ta bu kahraman şehrimizde halkımızla birlikte bu güzel gelenekleri yardımlaşma duygularını en ön plana çıkaran bu tür etkinlikler ve faaliyetler eksik olmuyor. Ben tekrar bu sandalyelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Umuyorum ki onlarda mutludurlar yine başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere mahalle muhtarlarımıza da şükranlarımı arz ediyorum bizleri yalnız bırakmadılar teşekkür ediyorum'' dedi.