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Kahramanmaraş Sağlık-Sen’de kongre heyecanı!

Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Genel Kurulda Bünyamin Mutlu Demirci yeniden başkan seçildi.

Kahramanmaraş Sağlık-Sen’de kongre heyecanı!

Kahramanmaraş Sağlık-Sen’de kongre heyecanı!

Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Genel Kurulda Bünyamin Mutlu Demirci yeniden başkan seçildi.

12 Haziran 2022 Pazar 18:38
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Genel Kurula, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık – Sen Genel Başkan Yardımcıları Yunus Barutçu ve Mahmut Faruk Doğan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, divan kurulu ve seçimlerin yapılmasıyla sürdü.

Genel Kurulda bir konuşma yapan Sağlık – Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek için mücadele ettiklerini belirtti.

Sağlıkta şiddetin katalog suçlar arasında gösterilmesi konusunun çok önemli bir adım olduğunun kaydeden Durmuş, konuyla ilgili şiddeti engelleyici, caydırıcı adımlar için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci de yaptığı konuşmada sendikacılığın önemine vurgu yaptı.

Demirci; “Yedinci Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Genel kurulumuz vesilesiyle geçmişte hizmet sendikacılığı bayrağını dalgalandıran bütün dava arkadaşlarımızı hayırla yad ediyor Pandemi sürecinde görevi başında hayatını kaybeden kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Biliyoruz ki bu genel kurullardaki coşku ve heyecanla çok şeyi değiştirdik. Milletinden kopup emeğin gündemine yabancı sendikacılık anlayışını çöktüğüne hep beraber gönderdik. Bugün de ülkemiz ve milletimiz üzerinde en kirli oyunların sahnelendiği bir dönemde oyunları bozmak ülkemize ve geleceğimize sahip çıkmak için buradayız. Sendikamızın kurucusu merhum Mehmet Akif İnan’ın da ifade ettiği gibi sendikacılığı çağı kurtarmanın eylemi olarak gördük.” Dedi.

Son Güncelleme: 12.06.2022 18:42
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Kahramanmaraş Sağlık-Sen’de Kongre Heyecanı!
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