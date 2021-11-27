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Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali Hizmete Açılıyor

Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sürdürülen çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Terminalimizde 44 bin metrekarelik alanın tamamını, bilet gişelerinden yolcu bekleme alanlarına tüm bölümleri baştan aşağı yeniledik. İnşallah bir ay içerisinde tesisimizi hizmete alacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali Hizmete Açılıyor

Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali Hizmete Açılıyor

Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sürdürülen çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Terminalimizde 44 bin metrekarelik alanın tamamını, bilet gişelerinden yolcu bekleme alanlarına tüm bölümleri baştan aşağı yeniledik. İnşallah bir ay içerisinde tesisimizi hizmete alacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

27 Kasım 2021 Cumartesi 13:39
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yenileme çalışmaları gerçekleştirilen Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni yerinde inceledi. Meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette, tesisin açık ve kapalı alanlarında tamamlanan çalışmalarla ilgili bilgi alındı. Başkan Güngör yaptığı değerlendirmede, “Şehirlerarası Otobüs Terminali’mizde başlattığımız tadilat çalışmaları son aşamaya geldi. Arkadaşlarımız büyük bir emek ve gayretle son çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Şimdiden tesisimizin Kahramanmaraş’a yakışır şekilde yeniden düzenlendiğini görmek mümkün. Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

44 Bin Metrekarenin Tamamı Yenilendi

Başkan Güngör tesisteki yenilemenin birçok bölümde gerçekleştiğini ifade ederek, “Burada iç ve dış mekanda yer alan her bölümü yeniden düzenledik. Öncelikle bilet gişelerimiz ve yazıhanelerimizin konumlarını yeniden tespit ettik, yeniledik. Taksilerimizin ve otobüslerimizin manevra sahaları ile bekleme alanları da elden geçirildi. Yolcularımız Kahramanmaraş’a geldiğinde peronlarıyla, yeme içme mekanlarıyla, düzenli ve fonksiyonel bir tesisle karşılaşacaklar. Hamdolsun söz verdiğimiz gibi burayı 1 aylık süre zarfında tamamlıyoruz ve hizmete açıyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 27.11.2021 18:47
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali Hizmete Açılıyor
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