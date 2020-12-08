Kahramanmaraş SGK’dan borç yapılandırması hakkında bilgilendirme

Yeniden yapılandırma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilişkin prim borç ödemeleriyle ilgili merak edilen soruların cevap bulduğu açıklamada şu bilgiler verildi;

“Bilindiği üzere 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup söz konusu Kanun ile Kurumumuza ilişkin borçlara yeniden yapılandırma hakkı tanınmıştır.

Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor?

Söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2020/Ağustos ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk etmiş ve kesinleşmiş olduğu halde ödenmemiş olan Kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar, yapılandırılmaktadır.

Sigorta primleri,

Genel Sağlık Sigortası primleri,

İşsizlik sigortası primleri,

31.12.2020'den önce kesinleşen idari para cezaları,

İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,

Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,

İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,

6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,

5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırma Size Ne Kazandırıyor?

Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Peşin Ödeme Ne Sağlıyor ?

Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde tamamen ödenmesi halinde hesapla­nan Yİ-ÜFE’nin %90’si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan % 10’u tahsil edilecek. İki taksitte ödeme de ise Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

Yapılandırma başka ne tür avantajlar sağlamaktadır?

Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması halinde, GSS borcu olanların ise son 1 yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve hastaneye gittiklerinde provizyon alabilecekler.

Borçlarını yapılandıran işverenler,

İlk iki taksitin ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alabilecek,

(Teminat iadesi ve ilişiksizlik belgesi için borcun tamamının bitirmesi gerekir)

Bu borçlarından dolayı haklarında icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacak,

Yapılandırma dışında borcu yok ise teşviklerden yararlanabileceklerdir.

Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkânı getirilmiştir.

• 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ikişer aylık dönemlerde ödenebilecektir. Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir.

• 6 eşit taksit için (1,045)

• 9 eşit taksit için (1,083)

• 12 eşit taksit için (1,105)

• 18 eşit taksit için (1,15)

Yapılandırma Hangi Hallerde Bozulur?

Yapılandırılan borcunu peşin ödemeyi tercih edenler, bu tutarı 01.03.2021 tarihine kadar; taksitle ödemeyi tercih edenler ise ilk iki taksiti zamanında ödememeleri durumunda yapılandırmaları bozulacaktır.

iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.

Taksit tutarının %10’u aşılmamak kaydıyla 10 TL ye kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmamaktadır.

İdari Para Cezalarında % 50 İndirim

Yapılandırmaya başvuranların idari para cezalarının % 50’si ile bugüne kadar uygulanan gecikme cezası ve zammı tamamen silinecek, kalan % 50'lik kısma sadece Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) uygulanacaktır.

GSS borcu olan sigortalılarımız bu yapılandırmadan nasıl faydalanabilir?

Genel sağlık sigortalılarının prim borçları 7256 sayılı Kanunla re’sen yapılandırılmıştır.

Bu sigortalıların 31.08.2020 ve öncesine ait GSS prim borçlarının ana parasının 30.04.2021 tarihine kadar ödemesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir.

5510/60-g kapsamında GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 31.03.2021’e kadar gelir testine başvurması halinde GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

Yapılandırma Borcunuzu Nasıl Öğrenebilirsiniz?

İşverenlerimiz;

E-bildirge uygulaması üzerinden borçlarını öğrenebilir, yapılandırma başvurusunda bulunabilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir.

Primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız;

E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir

4/b sigortalılarımız;

E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir

4/c işverenlerimiz ise;

Kesenek Bilgi Sistemi Uygulamasından kullanıcı adı ve şifresi girmek suretiyle giriş yapacakları “Kamu İdaresi Bilgi Ekranında” bulunan “BORÇ” ve “İPC” menüsünden güncel borçlarını sorgulayabilir, “Borç Yapılandırma” menüsünden e-sigorta kanalıyla başvuruda bulunabilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir.

Bu bağlamda yapılandırma sigortalılarımıza işverenlerimize büyük kolaylık sağlamaktadır, bu imkândan faydalanmalarını temenni eder, bereketli ve sağlıklı günler dileriz.

Ayrıntılı bilgi için:

Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / İlçe Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat ediniz.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kahramanmaras

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”