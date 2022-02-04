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Kahramanmaraş Sınav Koleji’nden KAGİD Üyelerinin Çocuklarına İndirim

Kahramanmaraş Sınav Koleji ile Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD) arasında indirim protokolü imzalandı.

Kahramanmaraş Sınav Koleji’nden KAGİD Üyelerinin Çocuklarına İndirim

Kahramanmaraş Sınav Koleji’nden KAGİD Üyelerinin Çocuklarına İndirim

Kahramanmaraş Sınav Koleji ile Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD) arasında indirim protokolü imzalandı.

04 Şubat 2022 Cuma 12:43
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Özel Kahramanmaraş Sınav Koleji ve Özel Kahramanmaraş Sınav Kişisel Gelişim Kursu, KAGİD Üyelerine indirim protokolü imzaladı.

Protokolün imzalanması için Özel Kahramanmaraş Sınav Koleji ve Özel Kahramanmaraş Sınavı Kişisel Gelişim Kursu Kurucusu Genel Müdürü Ayhan Kılınç, Kişisel Gelişim Kurs Müdürü Melike Öz ve KAGİD Başkanı Neşe Yıldızhan, dernek binasında bir araya geldiler.

İmzalan protokolle KAGİD üyelerinin çocukları Sınav Koleji ve Sınav Kişisel Gelişim Kursu’ndan yüzde 25 indirimli faydalanabilecekler.

Kılınç ve Yıldızhan, bu işbirliği protokolünün her iki kurum için de hayırlara vesile olmasını dileyerek, ülkenin geleceğini inşaa edecek başarılı gençlerin yetişmesi temennisinde bulundular.

Kılınç, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için kayıt döneminin başladığını da sözlerine ekledi.

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Kahramanmaraş Sınav Koleji’nden KAGİD Üyelerinin Çocuklarına İndirim
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