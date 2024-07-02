Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Kahramanmaraş sumak ekşisi tescillendi!

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruyla, Maraş Sumak Ekşi Külü’nün tescili alındı. Maraş Sumak Ekşi Külü, şehrin 30’uncu tescilli ürünü oldu.

Kahramanmaraş sumak ekşisi tescillendi!

Kahramanmaraş sumak ekşisi tescillendi!

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruyla, Maraş Sumak Ekşi Külü’nün tescili alındı. Maraş Sumak Ekşi Külü, şehrin 30’uncu tescilli ürünü oldu.

02 Temmuz 2024 Salı 13:18

Kahramanmaraş’ın kültürünü, gelenek ve göreneklerini, yöresel lezzetlerini ve geleneksel el sanatlarını koruyarak gelecek nesillere aktarmak için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Çiriş Böreği’nin ardından Maraş Sumak Ekşi Külü’nün de tescilini aldı.

KSÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan başvurunun ardından Maraş Sumak Ekşi Külü, Türk Patatent ve Marka Kurumunca hazırlanan 176 sayılı Resmi Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanarak şehrin 30’uncu tescilli ürünü olarak yerini aldı.

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada: “Yöresel lezzetlerimize ve geleneksel el sanatlarımıza sahip çıkarak coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Sumak Ekşisi Tescillendi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş’ın Hafızası
Maraş’ın Hafızası
Kahramanmaraş’ta kaymakamlar değişti! 5 ilçede yeni isimler göreve başlıyor
Kahramanmaraş’ta kaymakamlar değişti! 5 ilçede yeni isimler göreve başlıyor
Başkan Görgel, yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısı’na katıldı
Başkan Görgel, yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısı’na katıldı
Milli Heyecan Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda Dev Ekranlardan Takip Edilecek
Milli Heyecan Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda Dev Ekranlardan Takip Edilecek
Kahramanmaraş’ta ceviz için yeni gen kaynağı geliştirildi!
Kahramanmaraş’ta ceviz için yeni gen kaynağı geliştirildi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber