Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 57 Öğretim Üyesi Alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi'ne 4 dr. öğretim üyesi; Eğitim Fakültesi'ne 3 profesör, 6 doçent, 2 dr. öğretim üyesi; Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 doçent ve 3 dr. öğretim üyesi; İlahiyat Fakültesi'ne 2 profesör, 1 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör, 2 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'ne 1 doçent; Orman Fakültesi'ne 1 profesör ve 2. dr. öğretim üyesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 2 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 doçent, Tıp Fakültesi'ne 6 profesör, 1 doçent ve 9 dr. öğretim üyesi, Ziraat Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 dr. öğretim üyesi; Afşin Sağlık Yüksekokulu'na 1 dr. öğretim üyesi; Teknik Bilimşer Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent olmak üzere toplam 57 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

5 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.