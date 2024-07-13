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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 57 Öğretim Üyesi Alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 57 kişilik öğretim üyesi alımı için ilan yayınladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 57 Öğretim Üyesi Alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 57 Öğretim Üyesi Alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 57 kişilik öğretim üyesi alımı için ilan yayınladı.

13 Temmuz 2024 Cumartesi 13:10

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi'ne 4 dr. öğretim üyesi; Eğitim Fakültesi'ne 3 profesör, 6 doçent, 2 dr. öğretim üyesi; Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 doçent ve 3 dr. öğretim üyesi; İlahiyat Fakültesi'ne 2 profesör, 1 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör, 2 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'ne 1 doçent; Orman Fakültesi'ne 1 profesör ve 2. dr. öğretim üyesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 2 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 doçent, Tıp Fakültesi'ne 6 profesör, 1 doçent ve 9 dr. öğretim üyesi, Ziraat Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 dr. öğretim üyesi; Afşin Sağlık Yüksekokulu'na 1 dr. öğretim üyesi; Teknik Bilimşer Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent olmak üzere toplam 57 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

5 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 57 Öğretim Üyesi Alacak
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