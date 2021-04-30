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Kahramanmaraş'ta 17 gün boyunca ekmek ücretsiz oldu

Kahramanmaraş'ta 17 günlük tam kapanma süresince ihtiyaç sahiplerinin ekmek ihtiyacını Büyükşehir Belediyesi karşılanacağı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta 17 gün boyunca ekmek ücretsiz oldu

Kahramanmaraş'ta 17 gün boyunca ekmek ücretsiz oldu

Kahramanmaraş'ta 17 günlük tam kapanma süresince ihtiyaç sahiplerinin ekmek ihtiyacını Büyükşehir Belediyesi karşılanacağı bildirildi.

30 Nisan 2021 Cuma 14:58
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Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde oluşturulan 77 satış noktasından ihtiyacı olan herkesin ekmek temin edebileceğini söyledi.

Şuanda günlük 5 bin ekmek üretimi gerçekleştirdiklerini ancak rakamın ihtiyaca göre değişebileceğini ifade eden Güngör, "Ortaya çıkan durum nedeniyle Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza gerekli desteği veriyoruz. 17 günlük kapanma sürecinde de ihtiyaç duyan hemşerilerimiz, büfelerimizden ücretsiz olarak ekmek elde edebilirler. Bunları da muhtarlıklar aracılığıyla yine koordine ediyoruz. Bu konuda herhangi bir sınırlama koymadık. Ne kadar ihtiyaç varsa o kadar destek sağlanacak." diye konuştu.

Güngör, salgın hastalık nedeniyle devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla millet ile güç birliği içerisinde başarılı bir şekilde yürüttüğünü aktardı.

Desteğin sadece ekmekle sınırlı kalmadığını ve ayrıca yaklaşık 30 bin kişiye sosyal destek kartı dağıttıklarını ifade eden Güngör, temennilerinin yaşanan tüm olumsuzlukların en az zararla atlatılması olduğunu sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 30.04.2021 15:17
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