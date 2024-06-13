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Kahramanmaraş'ta 20 milyon adet kebaplık şiş üretildi!

Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde yıllık 20 milyon adet kebaplık şiş üretimi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta 20 milyon adet kebaplık şiş üretildi!

Kahramanmaraş'ta 20 milyon adet kebaplık şiş üretildi!

Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde yıllık 20 milyon adet kebaplık şiş üretimi yapıldı.

13 Haziran 2024 Perşembe 13:12

Bu üretimin 10 milyon adedi, Oğuz Eskalen, Muhammed Emin Eskalen ve Yusuf Eskalen'in paslanmaz çelik kromdan gıda ile teması uygun atölyelerinde gerçekleştirilirken, diğer 10 milyon adet ise kentteki diğer 5 firma tarafından yapıldı.

Kahramanmaraş'ın kebap şişleri, demirden yapılan ve zamanla paslanma sorunu yaşayan eski model şiş üretiminden vazgeçerek, daha hijyenik ve uzun ömürlü olabilen paslanmaz çelik kromdan yapılan yeni nesil şişlere geçiş yaptı.

Bu yeni teknoloji sayesinde üretilen ciğer, kuşbaşı, kıyma, patlıcan kebabı ve tavuk kanat şişlerinin toplam 5 çeşidi bulunmaktadır. Kahramanmaraş'taki bu şiş üreten firmalarda toplamda 200 kişi istihdam edilmektedir.

Kentte deprem öncesi 2 milyon adet üretilirken, makineli üretim ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle bu rakam 10 kat artarak 20 milyona yükseldi. Kahramanmaraş'ta üretilen kebaplık şişler sadece iç piyasaya değil, dünyanın çeşitli ülkelerine de ihraç edilmektedir. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde büyük bir Pazar payına sahip olan Maraş kebap şişleri, İngiltere, Almanya, Fransa, Amerika, Hollanda, Kanada, Kuzey Irak, İran ve Rusya gibi ülkelerde de tercih edilmektedir.

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Kahramanmaraşta 20 Milyon Adet Kebaplık şiş üretildi!
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