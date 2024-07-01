Kahramanmaraş'ta 250 kişilik geçici işçi alımı başlıyor

Toplamda 250 kişinin istihdam edileceği bu personel alımında adaylarda bazı özel şartlar aranacak.

Aranan Şartlar:

Yasal Uygunluk: Adayların, 2018/11608 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile bunların üyesi olduğu Mahalli İdarelerin personel çalıştırılmasına dayalı olarak dağıtılmasına ilişkin usul ve esasların 4. maddesindeki şartlara uygun olması gerekmektedir.

Beden İşçisi: Başvuruda bulunacak kişilerin beden işçisi olarak çalışabilecek niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Vardiya Uygunluğu: Adayların vardiya sistemine uygun olarak çalışabilmesi ve sağlık durumlarının bu sisteme engel teşkil etmemesi önemlidir.

Kahramanmaraş Nüfusuna Kayıtlılık: Adayların Kahramanmaraş il nüfusuna (ilçeler dahil) kayıtlı olması ve görev yapacakları yerde ikamet etmeyi kabul etmesi gerekmektedir.

Değişiklik Hakkı: ONBEL A.Ş., bu şartlarda tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Başvuru Süreci:

Başvurular, belirlenen şartları sağlayan adaylar arasından kabul edilecektir. Başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi ONBEL A.Ş.'nin resmi internet sitesinde ve Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi'nin duyuru panolarında ilan edilecektir.

ONBEL A.Ş.'nin geçici işçi alımıyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için belediyenin resmi iletişim kanallarını takip edebilirsiniz.