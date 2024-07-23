Kahramanmaraş'ta 3 ilçede sağanak yağış etkili olacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 24 Temmuz Çarşamba günü Onikişubat, Andırın ve Türkoğlu’nda gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. AKOM’dan yapılan açıklamada;24 Temmuz Çarşamba günü Onikişubat, Andırın ve Türkoğlu’nda öğle saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtilerek ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşlar uyarıldı. Ayrıca sağanak yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek için her türlü tedbirlerin alındığı ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezine (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.