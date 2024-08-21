Kahramanmaraş'ta 3 saat arayla ikinci deprem!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, 21 Ağustos 2024 sabahında 3.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, deprem yerel saatle 07:46:29'da meydana geldi.
DERİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Depremin merkez üssü Payamburnu-Göksun olarak belirlendi. Sarsıntı yerin yalnızca 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD ise derinliği 7.02 kilometre olarak kaydetti.
İLK DEPREM
İlk deprem 04:10’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Payamburnu bölgesinde meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 3.9 kilometre altında gerçekleşti.