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Kahramanmaraş'ta 500 fidan toprakla buluştu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde orman yangınlarına tepki ve farkındalık adına Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı, 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Kahramanmaraş'ta 500 fidan toprakla buluştu

Kahramanmaraş'ta 500 fidan toprakla buluştu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde orman yangınlarına tepki ve farkındalık adına Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı, 500 fidanı toprakla buluşturdu.

19 Ekim 2020 Pazartesi 09:17
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Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi Taşoluk mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, özellikle Hatay ve Kahramanmaraş'taki yangınlarda ormanların ciddi anlamda hasar gördüğünü belirtti.

TÜGVA ve TEMA Vakfı organizasyonuyla yüzlerce fidanı toprakla buluşturulduğunu anlatan Demir, gerçekleştirilen etkinlikle orman bilinci adına farkındalık oluşturulduğunu ifade etti.

TÜGVA temsilcisi Recep Çiftlikli de kendilerini "ateşin çocukları" olarak nitelendiren hain terör örgütü PKK'nın ormanları yakıp geleceğe zarar verdiğini söyledi.

"Bugün fidan yarın nefes" parolası ile Türkiye'nin dört bir yanında ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını aktaran Çiftlikli, bu kapsamda TÜGVA ailesi olarak binlerce ağacı toprakla buluşturduklarını dile getirdi.

Etkinliğe, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, TEMA Vakfı Temsilcisi Fatma Doğuç, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP İlçe Başkanı Üzeyir Bostan ve ilgililer katıldı.

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