Kahramanmaraş'ta 90 santimetrelik fasulye yetiştirildi!

Yeşilova Mahallesi'nde Galip Baran'ın bahçesinde yetiştirdiği 90 santimetre ve üzeri boyutlarıyla dikkat çeken fasulyeler, 1 metre uzunluğa ulaşmak üzere.

Baran, fasulyelerin bu kadar uzun olmasına kendisinin de şaşırdığını belirtirken, tohumlarını bir arkadaşından aldığını ifade etti. Diğer fasulyeler normal uzunlukta olurken, bu özel fasulyelerin 90 santimetre ve üzerinde büyüdüğünü dile getirdi.

Geçen yıl bulduğu fasulye tohumunu toprağa eken Baran, ilk ektiği sene 60-70 santimetre civarında büyüyen fasulyenin bu yıl 90 santimetre boyuna ulaştığını söyledi.

Komşuların fasulyeyi görmek için evine akın ettiğini belirten Baran, "Bu fasulye özel bir tohumun ürünü değil. Toprağa değmediği zaman sürekli olarak büyüyor. Suyu köküne vermek daha faydalı oluyor. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor" dedi.