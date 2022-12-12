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Kahramanmaraş'ta "Ak Parti Siyaset Akademisi Kadın" Programı Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenlenen "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü'nün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta "Ak Parti Siyaset Akademisi Kadın" Programı Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta "Ak Parti Siyaset Akademisi Kadın" Programı Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenlenen "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü'nün katılımıyla gerçekleştirildi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 10:16

Öncü, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi'nde organize edilen programda, partilerinde eğitim faaliyetlerinin önem taşıdığını söyledi.

Eğitimlerin birçok siyasetçinin yetişmesine destek sağladığını dile getiren Öncü, programın, seçmenlerin partiyle gönül bağını güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Öncü, eğitim faaliyetlerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı, araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetleri yürütme misyonu başta olmak üzere, toplumsal konuları ele alarak stratejiler belirlemektedir. Başkanlığımız, halkın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik yaptığı analizler doğrultusunda çözümler üretmek amacıyla hizmet sunmaktadır. Parti üyeliği ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin katılım sağlama imkanı sunan Siyaset Akademisi, AK Parti'nin doğrudan halka açılan kapısıdır. Bilimselliğe verdiği önem ve akademik çalışmalarıyla örnek bir model geliştirilen eğitimlerle sayısız siyasetçinin yetişmesine destek olunmuştur. Türk siyasetine taze kan, yeni bir soluk getirmiştir. Ülke genelinde düzenlenen siyaset akademisinde katılımcıların siyaset, tarih, ekonomi, dış politika gibi alanlarda uzman kişilerden eğitim alması sağlanarak, siyasete yönelik toplumsal ilgiyi arttırmak hedeflenmiştir. Seçmenlerin partimizle gönül bağını kuvvetlendirmek de amaçlar arasındadır. Bu doğrultuda ülkemizde bir siyasi parti tarafından 19 dönemdir kesintisiz olarak uygulanan tek eğitim sistemidir. 2008 Şubat ve 2020 Temmuz tarihleri arasında farklı görüş ve siyasal eğilimlerde olan 85 bin 968 kişiye eğitim imkanı sağlanmıştır. 20. Eğitim döneminde Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığımız ile Kadın Kolları Başkanlığımızın birlikte yönettiği bu eğitim programı, umuyorum ki bütün teşkilatımıza hayırlar ve Türkiye'nin geleceği için çok güzel kazanımlar sağlar."

Konuşmaların ardından Öncü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ile parti üyeleri katıldı.

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Kahramanmaraşta Ak Parti Siyaset Akademisi Kadın Programı Düzenlendi
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