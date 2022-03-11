Kahramanmaraş'ta akü hırsızı kıskıvrak yakalandı

Otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin özellikle gece saatlerinde, mahalle ara sokaklarındaki araçları tercih ettiği, araçların ön kaput kısmını açıp aküleri çalarak izini kaybettirdiği tespit edilmiş, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler akülerin çalındığı bölgelerde detaylı çalışma başlatmış, şüphelinin izini süren ekipler toplam 4 araca ait aküleri çalan şahsın A. Ö.K (26) olduğunu tespit ederek kıskıvrak yakalamıştır.
Şüpheli şahsın araçlardan çaldığı aküleri hurdacıya sattığını itiraf etmiş, hurdacıdan temin edilen tüm akülerin bulunarak sahiplerine teslim edilmiş, gözaltına alınan A.Ö.K (26) Emniyetteki işlemleri akabinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.