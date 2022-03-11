Kahramanmaraş'ta akü hırsızı kıskıvrak yakalandı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde son bir hafta içerisinde gece saatlerinde birçok araçtan akü çalan şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.