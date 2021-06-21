Kahramanmaraş'ta alışveriş merkezinde aşı yapılmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmalarını hızlandırmak için çalışan sağlık ekipleri, vatandaşların yoğun bulunduğu alışveriş merkezinde aşılama noktası oluşturdu.

Alışveriş merkezindeki görevlilerle başlanan aşılama, talep doğrultusunda vatandaşlara da uygulanıyor.

Kahramanmaraş Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Doktor Fevzi Demir, yaptığı açıklamada, kent genelinde aşılama çalışmasının hızla devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda alışveriş merkezlerinde de aşılama noktası oluşturduklarını ifade eden Demir, "Genel anlamda aşılamalar güzel gidiyor ve talep artıyor. Birçok kişi arkadaşını, eşini, dostunu alıp geliyor ve nasıl bir pikniğe beraber gidiliyorsa o şekilde aşı olmaya geliyor." diye konuştu.