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Kahramanmaraş'ta balık tutma yarışması düzenlendi!

Kahramanmaraş’ta, Menzelet Barajı’nda olta ile ala balık tutma yarışması düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta balık tutma yarışması düzenlendi!

Kahramanmaraş'ta balık tutma yarışması düzenlendi!

Kahramanmaraş’ta, Menzelet Barajı’nda olta ile ala balık tutma yarışması düzenlendi.

02 Eylül 2024 Pazartesi 23:04

Kahramanmaraş Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği (KASOBDER) tarafından organize edilen etkinlik, avcıların hasretini giderirken, Klavuzlu Barajı’nın doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşti.

Yarışmada, katılımcılar en büyük ve en iyi alabalığı yakalama mücadelesi verdiler. Hem tecrübeli hem de yeni başlayan balıkçılar için bir araya gelme ve yeteneklerini sergileme fırsatı sunan yarışma, adeta bir festival havasında geçti. Türkiye’nin en büyük tatlı su havzasına sahip olan Kahramanmaraş’ta, denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle birlikte, balıkçılar ve olta balıkçılar derneği, bu tarihi anı kutlamak üzere Menzelet Barajı’nda alabalık tutma yarışı düzenledi.

Yaklaşık 4 buçuk aylık bir aranın ardından balıkçılar, gece yarısı 'Vira Bismillah' diyerek denize açılmanın heyecanını yaşadı. 2024-2025 su ürünleri av sezonunun 1 Eylül itibarıyla başlamasıyla birlikte, Kahramanmaraş’ta av yasağının kaldırılması, balık tutma yarışıyla kutlandı.

Etkinlikte yaklaşık 20 kilometrelik baraj havzasının 15 farklı bölgesine balıkçılar yerleştirildi. Sabah saat 08:00’de 150 yarışmacının katılımıyla başlayan ala balık tutma yarışması, akşam 18:00’e kadar devam etti. Barajın koylarında aileleriyle birlikte balık tutma heyecanını paylaşan katılımcılar, hem manzaranın hem de aylar sonra başlayan balık tutmanın tadını çıkardılar.

Yarışma sonunda, en büyük ve en fazla balığı tutan yarışmacılara birinci, ikinci ve üçüncü olarak ödüller verildi. Kahramanmaraş, bu etkinlikle birlikte balıkçılık kültürünü yeniden canlandırmanın mutluluğunu yaşadı.

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