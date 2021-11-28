Kahramanmaraş'ta bayrak olayı’nın 102. yıl dönümü kutlandı

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile kamu kurum ve müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şeyh Adil Mezarlığı'nda Rıdvan Hoca'nın kabri başında başlayan anma programın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Ardından program Atatürk Meydanı'nda devam etti. Burada bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan program, protokol mensupları ve vatandaşların Kahramanmaraş Kalesi'ne Mehteran ekibi eşliğinde yürüdü.

“Güngör: “Türk Bayrağı Ümmetin Ümididir”

Kahramanmaraş Kalesi’nde günün anlam ve önemine binaen konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “102 yıl önce ecdadımızın vaktine hazır olarak bize gururla yaşattığı Bayrak Olayı’nı, yeniden aynı heyecanla hissediyoruz. Bu bayrak istiklalimizin, istikbalimizin, kurtuluşumuzun, merhametin sembolüdür. Bayrağımız kutsalımızdır. Türk Bayrağı ümmetin ümididir. Bu vesileyle ecdadımızı tekrar rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.

“Herkes vaktine hazırdı”

Konuşmasının devamında yaşanan olayın bağımsızlık yolunda önemine değinen Başkan Güngör, “Fransızların işgalinde işbirlikçi Ermeniler, özellikle de Hırlakyan’ın kızı dans etmek için Türk Bayrağı’nı bir sorun olarak görmüştü. Onu indirme cüretini göstermişlerdi. Ardından vaktine hazır olan Avukat Mehmet Ali Bey bir beyanname kaleme aldı. Buradaki yavrularımız yaşındaki oğlu Şahap ise genç yüreğinde yanan ateşle bu beyannameyi her yere astı. Ne diyordu o beyannamede, ‘Ey millet-i necibe-i Osmaniye vaktine hazır ol’. Kısa ve öz bu cümle her şeyi özetliyordu” diye konuştu.

“Tüm Kahramanmaraş kıyama kalktı”

Ulu Cami’den Kale’ye ahalinin korkmadan akın ettiğini vurgulayan Başkan Güngör, “Bir Cuma ecdadımız Ulu Camii’de toplanmıştı, konu kurtuluştu. Ve emperyalist Fransızların buradaki göstermiş olduğu cüret dolayısıyla hışımla camiden kıyama kalkmışlar, Rıdvan Hocanın hutbedeki telkiniyle Cuma’nın kılınması için hürriyetin ihdasını sağlamışlardı. Ardından kaleye şanlı bayrağımız tekrar asılmıştı. Ve Cuma Namazı da bu mekânda, kalemizde kılınmıştır. Bu vesileyle bize bu vatanı bırakan ecdadımızı ve ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

“İstiklalimizin sembolüdür”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşmasını, “Bu bayrak istiklalimizin, istikbalimizin, kurtuluşumuzun, merhametin sembolüdür. Bayrağımız kutsalımızdır. Türk Bayrağı, ümmetin ümididir. Bu vesileyle bize bu vatanı bırakan ecdadımızı tekrar rahmetle, minnetle anıyorum” şeklinde tamamlandı. Konuşmanın ardından mehter marşı konserinin verildiği program halk oyunları gösterisiyle noktalandı.

Renkli görüntülere sahne olan tören, protokol üyelerinin Kale’de Türk Bayrağını göndere çekilmesiyle sona erdi.