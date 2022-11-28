Kahramanmaraş'ta "bayrak olayı"nın 103. Yıl dönümü kutlandı

Maraş’ın Milli Mücadele’sinin dönüm noktalarından Bayrak Olayı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler tertip edildi. Şeyh Adil Mezarlığı’nda Rıdvan Hoca’nın kabir ziyaretiyle başlayan program, Atatürk Meydanı’nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Avukat Mehmet Ali Bey’in kaleme aldığı Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi’nin okunması ve temsili hutbe konuşmasının ardından protokol üyeleri ve yüzlerce Kahramanmaraşlı, ellerinde Türk Bayrağı’yla Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’ne yürüdü. Tarihi Kale’de Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinin ardından Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dualar okundu.

103. Yıl Dönümü

Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün, 103 yıl önce ecdadımızın bize miras bıraktığı Bayrak Olayı’nı anmak üzere buradayız. Bu vesileyle ecdadımızı ve bize bu toprakları vatan olarak bırakan tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ecdadımız canıyla, kanıyla bu toprağı bizlere vatan olarak bıraktı” ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Mücadelesi’nin Öncü Şehri: Kahramanmaraş

Maraş’ın Milli Mücadele’sinin tüm Anadolu’ya ilham olduğunu ifade eden Güngör, “Anadolu’nun kurtuluşunun çok büyük sembolleri, çok büyük olayları var. Kahramanmaraş’ımız Kurtuluş Mücadelesi’nin öncü şehri. Ecdadımızın kurtuluş mücadelesi sadece Kahramanmaraş’ın değil tüm Anadolu’nun kurtuluşuna kıvılcım olan, bağımsızlık ateşini yakan bir olay. Kurtuluş mücadelemizin sembol isimleri Sütçü İmam, Şeyh Ali Sezai Efendi, Arslanbey, Senem Ayşe, Abdal Halil Ağa, Avukat Mehmet Ali Bey, Rıdvan Hoca ve ismini sayamadığımız tüm kahramanlarımızın ruhları şad olsun. Bayrak Olayı’nda 3 sembol isim var: Avukat Mehmet Ali Bey, evladı Şahap ve Rıdvan Hoca. Emperyalistler ve iş birlikçileri, bu millet için bayrağın namus, şeref olduğunu ve bunun uğruna da seve seve can verebilecek bir milletin varlığını unutmuşlardı. Bu millet için bayrak; onur, şeref, namus ve vatandır” cümlelerini kullandı.

Ecdat Vaktine Hazır Olmuştu

Avukat Mehmet Ali Bey tarafından kaleme alınan Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi’nin önemine değinen Başkan Güngör, “27 Kasım akşamı bu kutsal bayrağımızı yerinden indirme cüretine girişirler. Avukat Mehmet Ali Bey, o gece uyumamış ve kalemine sarılmıştı. O gece Avukat Mehmet Ali Bey, İslam Âlemine bir haykırış yapar ve Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi’ni kaleme alır. Avukat Mehmet Ali Bey, bu beyannameyi elle çoğaltarak çocuk yaştaki oğlu Şahap’a verir ve Şahap da Ulu Camii ve civarına asar. Mahzun ve öfkeli olan ecdadımız bu bildiriyi okuyarak 28 Kasım Cuma sabahı Ulu Camii avlusunda toplanır. Avukat Mehmet Ali Bey’in kaleme aldığı beyanname: “Ey Milleti Necibe-i İslamiye! Vaktine hazır ol” şeklinde başlıyor ve “Korkma! Bir avuç Fransız seni kıramaz” şeklinde bitiyordu. Avukat Mehmet Ali Bey, Şahap ve tüm ecdat vaktine hazır olmuştu” dedi.

Bayrak Yolu Projesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşmasını, “Rıdvan Hoca da tam vaktine hazır olarak Cuma Namazında hutbeye çıktığında bugün cumanın şartlarından birisinin olmadığını ifade etti. Orada bayrak yoksa Cuma Namazı bize farz değil demişti. Ecdat da Rıdvan Hoca’nın telkini üzerine tam vaktine hazır olmuştu. Topyekün bir mücadeleyle kaleye gelerek aziz bayrağımızı tekrardan göndere çekerek burada Cuma Namazını kıldı. 100 yıl sonra Allah nasip etti ve Tarihi Kale’mizin restorasyonunu tamamladıktan sonra ikinci Cuma Namazını burada kıldık. Hayatımın en gurur ve onur duyduğum günlerinden birisi olmuştur. Bu ecdadın bir evladı olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bizim tarihimizi unutmamamız gerekiyor. Bu vatan için ecdadımız bedel ödedi, gerekirse o bedeli tekrardan ödemeye hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Biz bu değerimizi ve ecdadımızın bize bıraktığı mirası Ulu Camii ve Kale arasında bir Bayrak Yolu’yla taçlandırmak istiyoruz. Tarihimizi gençlerimizin ve şehrimizi ziyaret edenlerin öğrenmesi için inşallah tasarım projemizde son aşamaya geldik. İnşallah bu tarihi adayı Milli Mücadelemizi yansıtır şekilde restore edeceğiz” cümleleriyle noktaladı.

Kutlu ve Mutlu Bir Gün

Programda konuşan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, “Bu kutlu ve mutlu günde hep bir arada bulunmaktan kıvanç duyuyorum. Gerçekten çok önemli ve kutlu bir gün. Bu günün sadece Kahramanmaraş’a özgü bir olmaktan ziyade tüm ülkemizde Bayrak Günü olarak kutlanmasını diliyorum. Türk Milleti’nin bayrağına ve vatanına ne kadar sadık olduğunu gösteren bir olay. Bu toprak parçasını vatan kılmak için canını feda eden tüm ecdadımızı ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” ifadelerini kaydetti.

Mehteran Konseri ve Halk Oyunları Gösterisi

Program, protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen Mehter Takımı konseri ve Halk Oyunları gösterileriyle devam etti. Program, Bayrak Olayı’nın 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Bayrak Koşusu’nda dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin takdim edilmesiyle noktalandı.