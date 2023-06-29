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Kahramanmaraş'ta bayram namazı eda edildi!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı namazı eda edildi.

Kahramanmaraş'ta bayram namazı eda edildi!

Kahramanmaraş'ta bayram namazı eda edildi!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı namazı eda edildi.

29 Haziran 2023 Perşembe 14:57

6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketi yaşayan Kahramanmaraş'ta müminler sabahın erken saatlerinde camilere koşarak bayram namazını eda edip, ellerini semaya açıp Allah'a dua ettiler.

6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta birçok ibadet edilecek cami ve mescit yıkıldı. Kent merkezinde ise, neredeyse hiç ibadet edilecek mekan kalmadı. Ağcalı Mahallesi'ndeki Gülderen Ahmet Bodur Camiinde sabah namazını kıldıktan sonra diyanetin Kahramanmaraş için belirlemiş olduğu saatte kurban bayramı namazını kılan vatandaşlar, bayram namazı sonrasında cami avlusunda bayramlaştılar.

Namaz öncesinde Kurban kesmenin ve bayramların önemine dikkati çekilen vaazı dinleyen cemaat namaz sonrasında bayramlaştı.

Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrarı için dua edildi.

Ayrıca bayramın 4 günü ikindi vaktine kadar teşrik tekbirlerinin unutulmaması hatırlatıldı.

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Kahramanmaraşta Bayram Namazı Eda Edildi!
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