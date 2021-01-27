Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
parçalı bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sanko Sanat Galerisi’nde Atatürk Portreleri Sergisi Açıldı
Sanko Sanat Galerisi’nde Atatürk Portreleri...
Mehmet Ali Kısakürek bulvarı yenileniyor
Mehmet Ali Kısakürek bulvarı yenileniyor
Başkan Mahçiçek, ‘Can dostlarımız bize emanet’
Başkan Mahçiçek, ‘Can dostlarımız bize...
‘Bahtiyar yokuşu turizmin gözdesi olacak’
‘Bahtiyar yokuşu turizmin gözdesi olacak’
Yitiksöz ve Evelahir’in ikinci Sayıları Çıktı
Yitiksöz ve Evelahir’in ikinci Sayıları...

Kahramanmaraş'ta bir esnaf iş yerinde unutulan 90 bin lirayı polise teslim etti

Kahramanmaraş'ta bir esnaf iş yerinde poşet içinde unutulan 90 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Kahramanmaraş'ta bir esnaf iş yerinde unutulan 90 bin lirayı polise teslim etti

Kahramanmaraş'ta bir esnaf iş yerinde unutulan 90 bin lirayı polise teslim etti

Kahramanmaraş'ta bir esnaf iş yerinde poşet içinde unutulan 90 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:04
banner459

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde giyim mağazası işleten Mustafa Gözübol, geçen hafta cuma günü iş çıkışı etrafı kontrol ederken elektrikli sobanın üzerinde gördüğü poşetin içinde para olduğunu fark etti.

Bir süre paranın sahibinin gelmesini bekleyen Gözübol, polisi arayarak iş yerinde yüklü miktarda para unutulduğunu söyledi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, unutulan paranın mağazadan alışveriş yapan Ramazan Yarım'a ait olduğunu belirledi.

Unutulan parayı Gözübol'dan teslim alan Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yarım'a parasını teslim etti.

Gözübol, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına yakın saatlerde tanımadığı bir müşteri geldiğini ve iki bluz aldığını söyledi.

Müşterinin aceleci davrandığını ve alışverişini yapmasının ardından mağazadan çıktığını anlatan Gözübol, "Üşüdüğüm için sobanın başına geçtim ellerimi ısıtıyordum baktım siyah bir poşet gördüm. Müşteri unuttu, gelir alır diye bekledim ama gelen giden olmadı. Sonra poşetin içerisine baktığımda balyayla para vardı. Kimse gelmeyince emniyeti aradım. Esnaf olarak gerekeni, vatandaşlık görevimi yaptım." diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanko Sanat Galerisi’nde Atatürk Portreleri Sergisi Açıldı
Sanko Sanat Galerisi’nde Atatürk Portreleri Sergisi Açıldı
Mehmet Ali Kısakürek bulvarı yenileniyor
Mehmet Ali Kısakürek bulvarı yenileniyor
Genç İşadamı ve Siyasetçi Sezal’dan Vatandaş ve Esnaf Lehine Teklif
Genç İşadamı ve Siyasetçi Sezal’dan Vatandaş ve Esnaf Lehine Teklif
Başkan Mahçiçek, ‘Can dostlarımız bize emanet’
Başkan Mahçiçek, ‘Can dostlarımız bize emanet’
‘Bahtiyar yokuşu turizmin gözdesi olacak’
‘Bahtiyar yokuşu turizmin gözdesi olacak’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber