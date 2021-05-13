Kahramanmaraş'ta Camiler Doldu Taştı

Malatya, Kilis, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazı kılındı.
Kahramanmaraş’ta bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar ikametlerine en yakın camilere gitti.
Kendilerine ait seccadelerle camiye gelenler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak maskeli şekilde saf tuttu.
Namaz sonrası vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cami içerisinde uzaktan selamlaşıp bayramlaştı.
- Adıyaman
Adıyaman'da da bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar evlerine en yakın camilere giderek namazlarını kıldı.
Tedbirler kapsamında vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerde tarihi Ulu Cami'nde maske ve sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutarak namaz kıldı, dua etti.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'da ise bayram namazı kılmak isteyen kişiler evlerine en yakın camilere gitti.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında kendi seccadeleriyle camiye gelenler, sosyal mesafe kuralları uygun olarak saf tutarak bayram namazını kıldı.