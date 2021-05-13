banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü...
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş'ten Bayram Mesajı
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı...
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online...
İsrail bir terör devletidir!
İsrail bir terör devletidir!
Başkan Sarıaltun’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Sarıaltun’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Kahramanmaraş'ta Camiler Doldu Taştı

Malatya, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da bayram namazı kılındı.

Kahramanmaraş'ta Camiler Doldu Taştı

Kahramanmaraş'ta Camiler Doldu Taştı

Malatya, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da bayram namazı kılındı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 12:01
banner459

Malatya, Kilis, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazı kılındı.

Kahramanmaraş’ta bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar ikametlerine en yakın camilere gitti.

Kendilerine ait seccadelerle camiye gelenler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak maskeli şekilde saf tuttu.

Namaz sonrası vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cami içerisinde uzaktan selamlaşıp bayramlaştı.

- Adıyaman

Adıyaman'da da bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar evlerine en yakın camilere giderek namazlarını kıldı.

Tedbirler kapsamında vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerde tarihi Ulu Cami'nde maske ve sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutarak namaz kıldı, dua etti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ise bayram namazı kılmak isteyen kişiler evlerine en yakın camilere gitti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kendi seccadeleriyle camiye gelenler, sosyal mesafe kuralları uygun olarak saf tutarak bayram namazını kıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş hüzünlü ziyaret
Kahramanmaraş hüzünlü ziyaret
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı
Bakanlıktan Ali Öztunç'un Sorularına Tek Cümleli Yanıt
Bakanlıktan Ali Öztunç'un Sorularına Tek Cümleli Yanıt
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş'ten Bayram Mesajı
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş'ten Bayram Mesajı
Kahramanmaraş'ta Bataklığa Saplanan İnek İş Makinesiyle Kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta Bataklığa Saplanan İnek İş Makinesiyle Kurtarıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber