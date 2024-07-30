Kahramanmaraş'ta depremzede esnaftan aşure etkinliği

Depremden sonra iş yerleri için hazırlanan ve 39 konteynırdan oluşan Kuyumcu Kent çevresinde konumlanan Umut Kent Esnafı, birlik ve beraberlik mesajı vererek aşure dağıttı.

Etkinlikte konuşan Esnaf Temsilcisi Fatma Tatlı, "Bu zorlu süreçte dayanışmanın ve birlikte olmanın önemini bir kez daha gördük. Aşure dağıtımı ile hem Muharrem ayını kutlamak hem de esnaf arkadaşlarımızla bir araya gelmek istedik," dedi.

Aşure etkinliğine çevre halkı da yoğun ilgi gösterdi. Esnaf, etkinlik boyunca dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaparak, gelecek günlerde benzer etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını belirtti.