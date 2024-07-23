Kahramanmaraş'ta dev kayalar mağaranın ağzını kapattı

Deprem esnasında dağdan kopan dev kaya kütleleri, Döngel Mağarası’nın ağzını kapatarak bu doğal yapının zarar gördüğünü ortaya koydu.

Mahalle halkı, piknik amacıyla bölgedeki üç mağarayı ziyaret ederken, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Doğuda yer alan üçüncü mağaranın ağzının kapanması ve içerisindeki su havzasının da etkilenmesi, vatandaşlar arasında büyük bir tedirginlik yarattı.

Yüksekliği yaklaşık 2100 metre olan mağaraya tırmanarak ulaşan yöre sakinleri, deprem sonrasında gördükleri görüntüden oldukça etkilendiklerini dile getirdi. Mağaraya düşen dev kayaların yetkililere bildirildiği ifade edilerek, bölgenin durumunun takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililerin, doğal yapının korunması ve olası tehlikelerin önlenmesi adına hızlı bir müdahale gerçekleştirmesi büyük önem taşıyor.