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Kahramanmaraş'ta doktorlar iş bıraktı

Kahramanmaraş’ta acil servislerde görevli doktorlar dışında 1200 doktor iş bırakma eylemi yaptı.

Kahramanmaraş'ta doktorlar iş bıraktı

Kahramanmaraş'ta doktorlar iş bıraktı

Kahramanmaraş’ta acil servislerde görevli doktorlar dışında 1200 doktor iş bırakma eylemi yaptı.

16 Aralık 2021 Perşembe 11:59
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Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, özlük hakları hakkında iyileştirme yapıldığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Doktorların, aldıkları eğitimin ve verdikleri emeğin karşılığını alamadığını, iddia eden Tiyekli ek ödeme veya döner sermaye adı altında yapıldığı iddia edilen ödemeler ile doktorların ancak diğer eşdeğer statüdeki kamu çalışanlarının sabit aldığı maaş kadar ücret alabildiğini kaydetti

Tiyekli konuşmasına şöyle devam etti

"Tıp fakültesi hastanelerinde hem eğitim hem sağlık hizmeti veren meslektaşlarımızın aldıkları ücretler hekim statüsünde dahi olmayıp, katsayıları öğretmenlerimizin özlük hakları ile değerlendirilmektedir. Öğretim üyelerimizi bu eğitim yuvalarında tutmamız imkansız hale gelecektir. Serbest piyasa şartları ile çalışmak zorunda bırakılan Aile Hekimlerimize serbest piyasa şartlarının gerektirdiği ücretler verilmediği için yanlarında çalıştırdıkları binlerce personeli yılbaşından sonra işten çıkarmak sorunda kalacaktır. Özel sektörde çalışan hekimlerimiz de ücretleri devlet tarafından özel hastanelere yapılan ödemeler ile karşılanmaktadır. Yıllardır bu ödemeler artırılmadığı için aldıkları ücretler artmadığı gibi maalesef düşmektedir. Özel hastane fark ücretlerinin sınırlarının artırılması kaçınılmazdır. Türk hekimleri dünyadaki meslektaşlarının katbekat üstünde çalışırken ücretleri nerede ise yurt dışındaki meslektaşlarının onda biri düzeyindedir. Son çıkan haberler e konu olan Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Sağlık Bakanının açıkladığı iyileştirmeler iptal edilmiştir.

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Kahramanmaraşta Doktorlar Iş Bıraktı
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