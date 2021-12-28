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Kahramanmaraş'ta donmak üzereyken bulunan yavru kedi korumaya alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü bahçesinde donmak üzereyken bulunan yavru kedi, koruma altına alındı.

Kahramanmaraş'ta donmak üzereyken bulunan yavru kedi korumaya alındı

Kahramanmaraş'ta donmak üzereyken bulunan yavru kedi korumaya alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü bahçesinde donmak üzereyken bulunan yavru kedi, koruma altına alındı.

28 Aralık 2021 Salı 17:19
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KASKİ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü çalışanları, bir yavru kedinin kapının önünde yere yığıldığını fark edince durumu şube müdürü Saniye Karakurt'a bildirdi.

Kediyi odasına götüren ve sobanın yanında ısıtan Karakurt, daha sonra bir veteriner kliniğini arayarak durumu bildirdi.

Veteriner hekimin talimatları doğrultusunda kalp masajı yapılan yavru kedinin kilitlenen bacakları ve gövdesi hareket etmeye başladı.

Daha sonra kliniğe götürülen yavru kedi, şube çalışanları tarafından koruma altına alındı.

Karakurt, AA muhabirine, kapının önünde buldukları kediyi donmuş olabilme ihtimaline karşı içeriye aldıklarını ve veteriner hekimi arayarak verdiği talimat doğrultusunda müdahalede bulunduklarını söyledi.

Kediyi tedavi ettirip korumaya aldıklarını anlatan Karakurt, kediye sahip çıktıklarını ve ofiste bakımını üstleneceklerini kaydetti.

Son Güncelleme: 28.12.2021 18:56
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