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Kahramanmaraş'ta drone destekli "tam kapanma" denetimi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek amacıyla drone destekli denetim yaptı.

Kahramanmaraş'ta drone destekli "tam kapanma" denetimi

Kahramanmaraş'ta drone destekli "tam kapanma" denetimi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek amacıyla drone destekli denetim yaptı.

04 Mayıs 2021 Salı 14:04
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma kısıtlamasının 5. gününde kentin değişik bölgelerinde oluşturulan sabit uygulama noktaları ve mahalle araları ile park ve bahçelerde denetimlerine devam ediyor.

Drone destekli denetimlerde, park ve bahçelerin köşelerini seçerek ihlalde bulunan kişiler, havadan tespit ediliyor.

Kentte halkın sağlığını korumak, salgının yayılımını önlemek ve tam kapanma tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak için polis tarafından 32 sabit nokta oluşturuldu. Emniyet Müdürlüğü, sahada 85 ekip ve 940 personelle çalışıyor.

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