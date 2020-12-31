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Kahramanmaraş'ta EBA destek noktası kırsalda yaşayan çocukların ayağına gitti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde internet erişimi olmayan kırsal bölgelerde yaşayan öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktaları oluşturuldu.

Kahramanmaraş'ta EBA destek noktası kırsalda yaşayan çocukların ayağına gitti

Kahramanmaraş'ta EBA destek noktası kırsalda yaşayan çocukların ayağına gitti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde internet erişimi olmayan kırsal bölgelerde yaşayan öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktaları oluşturuldu.

31 Aralık 2020 Perşembe 18:16
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Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, internet erişimi olmayan bölgelerde kurulan (EBA) destek noktalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kırsal bölgede yaşayan öğrencilerin yapılan çalışmalarla fırsat eşitliği yakaladığını belirten Coşkun, pandemi sürecinde eğitimin aksamaması için bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi.

İnternet sorunu yaşayan bütün öğrencilere ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinde öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmaması için EBA destek noktaları ile katkı sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin eğitimini kesintisiz hale getirebilmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordinasyon içerisinde daha önce EBA Destek Noktası oluşturmuştuk. Şimdi de evinde interneti, bilgisayarı olmayan öğrenciler için mobil araçlar vasıtası ile bulundukları mahallede EBA erişimini sağlamaya çalışıyoruz. Ders saatlerine göre yapılan planlamalarla kesintisiz eğitimi sağlamaya gayret edeceğiz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar da bu süreçte Göksun Belediyesinden önemli destek aldıklarını söyledi.

Kırsalda internet erişim sorunu yaşayan öğrencilerin derslerinde geri kalmaması için mücadele ettiklerini belirten Akpınar, "Şu anda uzaktan eğitim sürecinden dolayı öğrencilerimize imkanlarımızı sunmaya çalışıyoruz. Öncelikle interneti olan okullarımızda EBA destek noktaları oluşturduk. Bunla beraber, Milli Eğitim Bakanlığımız belli bir plan doğrultusunda tablet dağıtıyor. Aynı zamanda bizler alternatifi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Hiç interneti olmayan yerlere, köylerimize de belediyemizle beraber iş birliği çerçevesinde mobil EBA araçları oluşturduk ve bu mobil EBA araçları ile EBA'yı öğrencilerimizin ayağına götürdük." diye konuştu.

Muhtar Yaşar Aşkın da mobil EBA destek noktasının oluşturulmasıyla öğrencilerin canlı derslere katılabilmelerine imkan sağlayan Aydın ve Akpınar'a teşekkür etti.

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