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Kahramanmaraş'ta engelli kardeşlerin yüzünü jandarma güldürdü

Kahramanmaraş'ta jandarma personeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kahramanmaraş'ta engelli kardeşlerin yüzünü jandarma güldürdü

Kahramanmaraş'ta engelli kardeşlerin yüzünü jandarma güldürdü

Kahramanmaraş'ta jandarma personeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

03 Aralık 2021 Cuma 14:05
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nde yaşayan doğuştan Multipl Skleroz (MS) hastası İzzet (15) ve Eren Polat (6) kardeşleri ziyaret etti.

Jandarma personeliyle keyifli zaman geçiren İzzet ve Eren'e, oyuncak araba hediye edildi. Daha sonra ekiplerce jandarma aracına bindirilen kardeşlerden Eren Polat, mahallede tur attı.

Anne Zübeyde Polat, jandarma ekiplerinin çocuklarına unutamayacakları bir gün yaşattığını söyledi.

Evlatlarının mutluluğunun gözlerinden okunduğunu belirten Polat, şunları kaydetti:

"Çocuklar çok memnun oldular. Kendilerinden Allah razı olsun. Çocuklar askerimizi çok seviyor, yolda gördükçe asker selamı veriyorlardı. Çok güzel bir sürpriz oldu. Çocuklarımıza şapka taktılar, yelek giydirdiler, oyuncak getirdiler, jandarma aracıyla gezdirdiler. Hatta jandarma arabasından inince üzüldü, gidiyorlar diye ağladı. Hepsinden Allah razı olsun."

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