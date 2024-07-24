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Kahramanmaraş'ta engellilere 200 tekerlekli sandalye hediye edildi

Kahramanmaraş’ta engelli bireyler için anlamlı bir yardım kampanyası gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi engellilere destek olmak amacıyla, 100 akülü ve 100 manüel tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ta engellilere 200 tekerlekli sandalye hediye edildi

Kahramanmaraş'ta engellilere 200 tekerlekli sandalye hediye edildi

Kahramanmaraş’ta engelli bireyler için anlamlı bir yardım kampanyası gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi engellilere destek olmak amacıyla, 100 akülü ve 100 manüel tekerlekli sandalye dağıtıldı.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 13:44

Bu anlamlı organizasyonun öncülüğünü üstlenen Evren Kadir Gülmez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bizler birlikte güçlüyüz, asla yalnız değilsiniz. Biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık. Yaratılmış tüm varlıklar, Yaratıcısından ötürü mübarektir, en güzeli, en muhterem olanı ise hiç şüphesiz insandır," ifadelerini kullandı. Gülmez, engelli dostların toplumda en çok hürmeti hak ettiğini belirterek, "Bu vesileyle Rabbimize hamdolsun ki bizi onlara hizmetkar ediyor. Yaklaşık 100 akülü ve 100 manüel tekerlekli sandalyeyi engelli kardeşlerimize hediye ettik," şeklinde konuştu.

Etkinliğin düzenlenmesinde destek veren kişi ve kurumlar arasında AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgele, milletvekilleri Mehmet Şahin, Tuğba Köksal, Bilal Debgici, il başkanı Cüneyt Doğan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Topbaş, Onikişubat ilçe başkanı Mücahit Kara, Andırın Belediye Başkanı Sinan Gökşen, Afşin Belediye Başkanı Koray Kılıç, YRP Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mutlu Kaya, STK Başkanları, Kahramanmaraş Erkek Merkez İmam Hatip Lisesi yönetimi ve çalışanları yer aldı.

Gülmez, tüm destekçilere şükranlarını sunarak, "Rabbim bizleri bu hizmetlere daima istihdam etsin inşallah," dileğinde bulundu.

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Kahramanmaraşta Engellilere 200 Tekerlekli Sandalye Hediye Edildi
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