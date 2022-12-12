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Kahramanmaraş'ta Fidanlar Toprakla ‘Sazlı Sözlü’ Buluşuyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yangında zarar gören veya çorak arazilerin yeşillendirilmesi için emek harcayan mevsimlik orman işçileri, molalarda da saz eşliğinde türkülerle yorgunluk atıyor.

Kahramanmaraş'ta Fidanlar Toprakla ‘Sazlı Sözlü’ Buluşuyor

Kahramanmaraş'ta Fidanlar Toprakla ‘Sazlı Sözlü’ Buluşuyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yangında zarar gören veya çorak arazilerin yeşillendirilmesi için emek harcayan mevsimlik orman işçileri, molalarda da saz eşliğinde türkülerle yorgunluk atıyor.

12 Aralık 2022 Pazartesi 14:07

Sabahın erken saatlerinde evlerinden ayrılan işçiler, odun ateşinde demlenen çay ile kahvaltılarını yaptıktan sonra Orman İşletme Müdürlüğüne ait ağaçlandırma sahalarının yolunu tutuyor.

Bulutoğlu Kavkurt mevkisindeki 105 hektarlık ağaçlandırma sahasında kuru dal ve dikenli otları temizleyerek işlerine başlayan işçiler, daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince belirlenen alanlara bırakılan fidanları toprakla buluşturuyor.

Binlerce kızılçam ve fıstık çamı fidanını toprakla buluşturan 60 mevsimlik orman işçisi, öğle saatlerinde saz eşliğinde türküler seslendiriyor.

Orman işçilerinden Ahmet Aydoğan, AA muhabirine, ormanların kırsal bölgelerde yaşayan köylülerin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Sabahın ilk ışıklarında mesailerine başladıklarını belirten Aydoğan, havaların soğumasıyla işlerini zorluklarla sürdürdüklerini ifade etti.

Zaman zaman çalışırken saz çaldığını aktaran Aydoğan, "Yağmur yağdığı zaman ortalık çamur oluyor. Hava bazen çok soğuk oluyor. Arkadaşlarla beraber burada çalışıyoruz. Sazlı sözlü çalışmak normaline göre daha eğlenceli ve neşeli. İçimiz ısınıyor, kaliteli zaman geçiyor. Aralarda iki üç ağabeyim var, onlar da eşlik ediyor." dedi.

- "Amacımız geleceğe bir katkı sağlamak"

Ormanlık alanda çalışmanın zorluğuna işaret eden İbrahim Aydoğan da bir fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunun tarifsiz olduğunu kaydetti.

Zaman zaman amcasının oğlunun çaldığı saza eşlik ettiğini anlatan Aydoğan, "Memleketimizi yeşillendirmek ve ağaçlandırmak için çalışıyoruz amacımız geleceğe bir katkı sağlamak. Arkadaşlarım bazen yemeklerden sonra 'Bir türkü söyle, içimizi neşelendir' diyorlar. Arkadaşlarıma moral veriyorum. Yağmurda çamurda buraya geliyoruz. Ben de türkü söyleyerek arkadaşlarımın içini ısıtıyorum. Yolumuza böyle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Diktiğim fidanların boy verdiğini görmek sevindiriyor"

İşçilerden 4 çocuk annesi Cennet Aydın da zorlu hava koşullarında fidan diktiklerini söyledi.

Toprakla uğraşmanın kendisine iyi geldiğini belirten Aydın, "Burada bazen kar bazen de yağmur yağıyor. Fidan dikmek için en az 100 metre yokuş yukarı çıkıyoruz. Çocuklarım 'Sen gitme, biz sana bakarız' diyor ama ben de boş durmak istemiyorum. Toprakla uğraştığımda sinir, stres kalmıyor. 7 yıldır fidan dikiyorum, diktiğim fidanların boy verdiğini görünce çok seviniyorum." diye konuştu.

İşçilerden İbrahim Saz da fidan dikerek geleceğe bir şeyler bırakmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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Kahramanmaraşta Fidanlar Toprakla ‘Sazlı Sözlü’ Buluşuyor
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