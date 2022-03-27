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Kahramanmaraş'ta geçen yıl çıkan orman yangınlarının izleri siliniyor

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında geçen yaz çıkan ve 900 hektar alanda etkili olan yangınların izleri siliniyor.

Kahramanmaraş'ta geçen yıl çıkan orman yangınlarının izleri siliniyor

Kahramanmaraş'ta geçen yıl çıkan orman yangınlarının izleri siliniyor

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında geçen yaz çıkan ve 900 hektar alanda etkili olan yangınların izleri siliniyor.

27 Mart 2022 Pazar 09:17
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Yangında zarar gören alanlar, kamu kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle hızla yeşillendiriliyor. Yıl sonuna kadar dikime hazır hale getirilen alanda, yaklaşık 2 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, AA muhabirine, geçen yıl sorumluluk alanlarında çıkan 200 yangında 900 hektar ormanın zarar gördüğünü hatırlattı.

Düzenlenen çeşitli kampanyalarla, yanan alanlarda fidanların toprakla buluşturulduğunu anlatan Koç, bazı bölgelerde ise iklim ve toprak yapısına uygun tohum saçma çalışmaları yapıldığını söyledi.

Koç, geçen yıl sıcaklıkların yüksek, nemin düşük ve rüzgarın aşırı olması gibi nedenlerden dolayı çok sayıda orman yangını çıktığını dile getirdi.

Yangınlar sonucu zarar gören alanların hızla temizlendiğini ve analiz çalışmaları yapılarak toprağın hazır hale getirildiğini anlatan Koç, "Mart ayı sonuna kadar hava şartlarına göre dikim çalışmalarımız devam edecek. Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP) kapsamında özellikle yangın emniyet yollarının kenarlarında yangına daha dayanıklı türlerden dikip yangın durdurma alanları oluşturuyoruz. Bu bizim için çok önemli." diye konuştu.

Yöreye uygun tohumları sahaya saçmak suretiyle doğal gençleştirme çalışmaları yaptıklarına dikkati çeken Koç, toprak yapısı uygun olan yerlerde de hızlı gelişen türler ve endüstriyel plantasyon ağaçlandırması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

- 2 milyon fidan dikilecek

Koç, yangın sonrası zarar gören alanlarda bir karış boş yer kalmayacak şekilde ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"2021 yılında 900 hektar alan yandı ve bu alanın neredeyse tamamının toprak hazırlığını gerçekleştirdik. Fidan dikim dönemimiz tamamlanmak üzere, mart sonuna kadar devam edecek. Şu ana kadar yaklaşık 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Hedef 2 milyon fidan. Amacımız bütün vatandaşlarımızın fidan dikip ülkemizi daha da yeşil hale getirmesini sağlamak. Özellikle vatandaşlarımızdan bize talep geldiği zaman hemen irtibata geçiyoruz. Uygun yerlerde fidan dikmelerini sağlıyoruz."

- "Vatan savunması olarak görüyoruz"

Bölgede geçen yıl 48 arazöz ve 600 yer ekibiyle yangınlara müdahalede bulunduklarını, bunun yanında gerektiği zaman diğer bölge ve kurumlardan da takviye aldıklarını, amaçlarının tek ağacın bile yanmaması olduğunu vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Biz orman yangınlarına müdahaleyi savaş gibi görürüz, vatan savunması olarak görüyoruz. Hiçbir ağacımızın yanmaması için cansiperane çalışıyoruz. Geçen yıl yangınlarda şehitlerimiz de oldu. Asker ve polisten sonra en çok şehit veren kurumuz, 118 şehidimiz var. İnşallah bir daha olmaz diye dua ediyoruz. Orman yangınlarında mücadelede kazanılması gereken zafer karadandır. Karadan mücadelenin çok etkili olması lazım. Tabii ki hava araçlarının da büyük faydası var, onları da kullanmamız gerekiyor. Bu sene sayı gitgide artıyor."

Koç, yangın bölgelerinin yanında yol kenarları, okul bahçeleri gibi alanlarda da ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını, bu kapsamda sadece Kahramanmaraş'ta yaklaşık 5 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

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Kahramanmaraşta Geçen Yıl çıkan Orman Yangınlarının Izleri Siliniyor
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