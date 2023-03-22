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Kahramanmaraş'ta, günlük 40 bin ekmek üretip ücretsiz dağıtıyor!

Kahramanmaraş'ta, Akkuşlar Fırın depremzedelere günlük 40 bin ekmek üretip ücretsiz dağıtıyor.

Kahramanmaraş'ta, günlük 40 bin ekmek üretip ücretsiz dağıtıyor!

Kahramanmaraş'ta, günlük 40 bin ekmek üretip ücretsiz dağıtıyor!

Kahramanmaraş'ta, Akkuşlar Fırın depremzedelere günlük 40 bin ekmek üretip ücretsiz dağıtıyor.

22 Mart 2023 Çarşamba 11:49

Depremlerin ilk anından beri Kahramanmaraş halkını yalnız bırakmayan Akkuşlar Fırın eskiden üretim yaptıkları fırında odun ateşinde ekmek pişirmeye başladı. Kahramanmaraş'a doğal gazın yeniden verilmesinin ardından üretim kapasitelerini artarak devam etti.

Fırında 24 saat dönüşümlü çalışılırken, ürettilen ekmekler depremzedelere ücretsiz dağıtılıyor.

Hayırsever esnaf Hasan Akkuş yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kendisi Ukrayna kardeşleri Azerbaycan ve İran'dayken 6 Şubat deprem felaketinin yaşandığını duyar duymaz memleketlerine dönerek depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını aktaran Akkuş, "Hanınım ve çocuklarım da depremzedeydi. Elhamdülillah kendileri kendi çabalarıyla yıkılan duvarların altından çıkıp güvenli bir yere geçmiştiler. Yoldayken çocuklarıma 6 ay önce kapatmış olduğumuz fırında hasar olup olmadığını öğrenmesini istedim. Hasar olmadığını öğrenince de depremzedelere ekmek pişirmeye karar verdik. Doğalgaz olmayınca fırının doğalgaz sistemini tamamen söküp odun fırınına çevirdik. Kahramanmaraş'a varır varmaz bismillah deyip işe başladık. O günden bugüne günlük ilk başlarda günlük 20-25 bin ekmek tamamı ücretsiz. Malzeme konusunda bir sürü gizli kahramanlarımız hayırsever insanlar yardımcı oldular. Bizde tüm aile olarak günlük 20-25 bin ekmek daha sonra doğalgaz da açılınca ikinci ocağımız da faaliyete geçirdik. Şu anda 40-42 bin ekmek üretimimiz oluyor. Tamamını ücretsiz halkımıza dağıtıyoruz. Yaklaşık 46 gündür çalışmalarımız devam ediyor. Günlük ortalama 160 bin liraya insanlarımıza katkımız oluyor.

Mübarek Ramazan ayı bitene kadar bu hayır çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaralar sarılana kadar insanlarımıza yardımcı olmak istiyoruz ama bir yandan artık bazı konularda tıkandık. Şu an bir süre belirlemedik elimizden geldiği kadar hayır çalışmalarımıza devam edeceğiz." Dedi.

Depremlerden ibret alınması gerektiğini belirten Akkuş, "Allah bu felaketleri boşa vermiyor. İnsanlarda şükür ve ibret yok. Benim çağrım; esnaflarımız, işadamlarımız, insanlarımız, halkımız ve memleketini bırakıp giden kim varsa herkes memleketlerine dönsünler. Elbirliğiyle biz bu yaraları saralım. Bu acıları paylaşıp unutalım ve şehrimizi yeniden inşa edelim." diye çağrıda bulundu.

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Günlük 40 Bin Ekmek üretip ücretsiz Dağıtıyor!
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