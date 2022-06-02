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Kahramanmaraş'ta Huzurevinde deprem tatbikatı

Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda huzurevinde deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta Huzurevinde deprem tatbikatı

Kahramanmaraş'ta Huzurevinde deprem tatbikatı

Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda huzurevinde deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

02 Haziran 2022 Perşembe 15:07
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Tatbikat öncesi Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle görevlilerine deprem anında yapılması gerekenler, alınacak önlemler ve tahliye anında yapılacaklar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Tatbikat senaryosu gereği, bölgede meydana gelen depremde, sirenlerin çalınmasıyla merkezde kalanlar önce "çök, kapan ve tutun" hareketi yaptı daha sonra binanın tahliyesine başlandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

AFAD gönüllerinin de destek verdiği tatbikatta, huzur evi sakinleri, paletli sandalye, dört koldan sedye ve tekerlekli sandalyelerle tahliye edildi.

Serbest iniş gibi çeşitli yöntemlerinde kullanıldığı tatbikatta, binada mahsur kalan bir kişi ise ekiplerinin sırtında çıkarıldı.

Tatbikat kapsamında binanın 3. katına balkondan halat ve makara sistemi kuran ekipler, senaryo kapsamında yaralı olan sedyedeki mankeni aynı sistem kullanılarak aşağı indirilip 112 acil servis ambulansı ile hastaneye sevk etti.

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, AA muhabirine, 2022'nin AFAD Başkanlığınca tatbikat yılı ilan edildiğini, bu nedenle il genelinde tüm kurumlarda afet bilincini artırmaya yönelik deprem tahliye tatbikatları yaptıklarını söyledi.

Planlama kapsamında huzurevinde deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdiklerini aktaran Coşkun, deprem anında doğru davranış şekilleri ve ardından binanın nasıl tahliye edileceği konusunda burada kalan kişilerin bilgilendirildiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da özellikle yaşlı bireylerin olası bir afet durumunda tahliye ile ilgili bilgilenmesi açısından önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Kaya, tatbikatta, kurum personelinin de deprem anında yapması gerekenler ve görev yerleri konusunda uygulamalı olarak bilgilendirildiğini dile getirdi.

Huzurevi sakinlerinden Abdurrahman Korkmaz, kendisinin de depremzede olduğunu Gölcük ve Düzce depremlerinde orada bulunduğunu anlatırken duygusal anlar yaşadı.

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