Kahramanmaraş'ta İlkokul Öğrencileri İzci Oldu

Ericek Şehit Elhas Esendere İlkokulu İzcilik Kulübünce düzenlenen ve Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından desteklenen etkinlik kapsamında, öğrenciler, doğadaki yaşam alanlarını ve doğanın tüm güzelliklerini yerinde gördü.

Burada izcilik yemini eden öğrenciler, izcilik fularları taktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, yaptığı konuşmada, okullarda sadece akademik değil sosyal, kültürel ve sportif çalışmaların da yapıldığını belirtti.

İlçenin son dönemde eğitim alanındaki başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettirdiğini aktaran Akpınar, "Asker disiplini içinde hareket eden izcileri izlerken gururlandım. Bu çalışmada emeği geçen Adem Hasdemir hocama, Ericek Şehit Elhas Esendere İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğüne, öğrencilere ve katılım gösteren velilere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler, marşlar okuyup yön bulma oyunu oynadı.